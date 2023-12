Pedana cade e lo schiaccia mentre lavora in azienda, operaio trovato cadavere ore dopo a Piacenza La tragedia è stata scoperta nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, all’interno di un’azienda agricola di Borgonovo Val Tidone, piccolo comune dell’hinterland piacentino. L’incidente sul lavoro però risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento del cadavere.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sul lavoro nelle scorse ore in provincia di Piacenza dove un operaio agricolo è morto tragicamente dopo essere stato schiacciato da una pesante pedana che lo ha travolto. La tragedia è stata scoperta nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre, all’interno di un’azienda agricola di Borgonovo Val Tidone, piccolo comune dell’hinterland piacentino.

La vittima dell’infortunio sul lavoro è un operaio di 58 anni che pare fosse impegnato da solo nell’azienda agricola in località Breno. La tragica scoperta è avvenuta però solo più tardi, nelle prime ore di oggi, quando altri addetti sono giunti sul sposto e hanno scoperto il suo corpo esanime a terra.

A quel punto per lui era ormai troppo tardi. I soccorritori medici del 118, accorsi sul posto con ambulanza e automedica dopo la chiamata di emergenza, non hanno potuto fare nulla per lui. Il 58enne è stato dichiarato morto sul posto.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pedana agricola mentre era intento a scaricare alcuni pianali da un rimorchio nell’azienda agricola in cui lavorava. L’incidente sul lavoro però risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento del cadavere.

L’ipotesi è che la tragedia si sia consumata addirittura nella serata di ieri ma la vittima è stata rinvenuta solo stamattina quando alcuni colleghi e parenti si sono presentati sul posto e lo hanno ritrovato riverso a terra nei pressi di un trattore. Sono stati loro a segnalare l’accaduto, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare la vittima e i carabinieri della stazione di Borgonovo a cui sono affidate ora le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.