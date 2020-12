in foto: Immagine da Facebook.

Paura in Alto Adige dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre, un elicottero da turismo con a bordo 7 passeggeri si è schiantato al suolo in val Sarentino prima di prendere fuoco. Cinque delle persone vittime dell'incidente sono rimaste miracolosamente illese, mentre altre due hanno riportato lievi ferite, fra cui una bambina di 10 anni con traumi alla schiena, dal momento che sono riusciti ad allontanarsi dal velivolo prima che scoppiasse l'incendio.

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero, partito dall'aeroporto di Bolzano, per cause in corso di accertamento è caduto in una radura vicino a San Martino, non rispondendo ai comandi del pilota e finendo fuori controllo. Gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dal velivolo, prima che quest'ultimo prendesse fuoco e venisse avvolto dalle fiamme subito dopo l'impatto, come testimoniano alcune foto e video circolati in rete. Oltre alla bimba di 10 anni, che ha riportato un trauma alla schiena e che per questo è stata trasportata all'ospedale di Bressanone, risulta ferito anche un adulto che ha riportato una botta alla spalla, e che è stato trasferito all'ospedale di Bolzano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco volontari di Reinswald e Astfeld, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elicottero d’emergenza Pelikan 2. L’incendio é stato domato entro breve tempo e successivamente i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata. Come da prassi è stata aperta anche un'inchiesta dell'Enav, ente di sicurezza del volo, in particolare per appurare se il velivolo potesse ospitare 7 persone.