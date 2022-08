Paura in Sardegna, sportello di un aereo precipita tra le case: ecco cosa è successo Tragedia sfiorata ad Arbatax, nel comune sardo di Tortolì. Fortunatamente non si registrano feriti né danni.

È caduto all'improvviso dal cielo facendo, per fortuna, solo un grande rumore. Tragedia sfiorata ad Arbatax, dopo che questa mattina 26 agosto lo sportello di un aereo di piccole dimensioni – forse utilizzato per un volo di paracadutismo – è piombato a terra come un proiettile, sfiorando un’auto in sosta.

Un incidente tanto curioso quanto assolutamente pericoloso, che, come detto, non ha provocato feriti quello avvenuto in un quartiere residenziale in Sardegna, tra la frazione del comune di Tortolì, in provincia di Nuoro, e la spiaggia di Porto Frailis, in prossimità della chiesa di San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti del commissariato locale che hanno sequestrato lo sportello e avviato le indagini.

L'aereo era decollato dall'aereoporto di Arbatax. Secondo quanto accertato lo sportello caduto apparterebbe a un aereo di una compagnia autorizzata al sorvolo per il lancio dei paracadusti che era decollato dall'aereoporto locale.

"Lo sportello è piccolo e di un materiale leggero – ha spiegato all'ANSA il sindaco di Tortolì Massimo Cannas – ma avrebbe potuto colpire qualcuno nel borgo marino affollato di turisti. Per fotuna non è successo niente di grave, ma è opportuno che le forze dell'ordine indaghino sulla vicenda per evitare che un episodio del genere si ripeta".