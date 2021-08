Paura in Friuli, esce in terrazza durante maltempo e viene colpita da scarica elettrica L’episodio durante la serata di ieri nel comune di Latisana, in Provincia di Udine. La donna pare si fosse appena appoggiata alla ringhiera della terrazza quando è stata colpita dalla scarica. Nella nottata sono stati diversi i blackout in tutta la regione con 35.000 utenze elettriche coinvolte.

A cura di Antonio Palma

Attimi di Paura durante l’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Friuli Venezia Giulia: una donna che era uscita in terrazzo durante il temporale è rimasta colpita da una improvvisa scarica elettrica e ha avuto bisogno di cure mediche. L’episodio durante la serata di ieri nel comune di Latisana, in Provincia di Udine. La donna, residente in località Bevazzana, pare si fosse appena appoggiata alla ringhiera della terrazza quando è stata colpita dalla scarica causata con ogni probabilità dall'instabilità elettrica determinata dal maltempo. La donna ha avuto bisogno di assistenza medica ma fortunatamente non è grave. È stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Latisana da un’ambulanza, giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che, invece, sono intervenuti per verificare le condizioni di sicurezza della ringhiera in metallo.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, allagamenti e tetti scoperchiati

La zona di Latisana è stata una delle più colpite dal maltempo che si è abbattuto nella serata di lunedì sul Friuli Venezia Giulia. Sono stati oltre 250 gli interventi dei Vigili del fuoco in poche ore tra le province di Pordenone e Udine. Molti gli alberi abbattuti dal temporale che hanno ostruito strade o provocato danni. Tutta colpa delle raffiche di vento che hanno fatto registrare velocità anche superiori ai 120 km/h, scoperchiando anche tetti. Si registrano anche allagamenti di scantinati e garage. Sulla pianura pordenonese sono caduti infatti da 30 a 60 mm di pioggia ma con accumuli a livello locale anche di 90 millimetri di pioggia.

Sei famiglie evacuate, 35.000 case senza elettricità

Numerosi interventi proprio nella Bassa Friulana tra Lignano a Latisana. A Bevazzana diverse piante sono cadute su una palazzina. Ad Azzano X il tetto di un condominio è stato letteralmente spazzato via da una tromba d'aria finendo sulla casa attigua. Le famiglie residenti, circa venti persone, sono state evacuate. Come segnala la protezione civile del Friuli Venezia Giulia, nella nottata sono stati diversi i blackout in tutta la regione con 35.000 utenze elettriche coinvolte. In mattinata erano ancora un migliaio le case senza corrente.