Paura in classe, una scossa e poi le crepe sui muri: chiusa la scuola elementare di Sestu La struttura della scuola primaria Anna Frank è stata sfollata poco prima delle 13 di oggi 3 novembre, stop alle lezioni per cinque giorni in attesa dell’esito delle verifiche tecniche.

A cura di Biagio Chiariello

Paura questa mattina a Sestu, in provincia di Cagliari. Il Comune sardo ha dovuto chiudere la scuola elementare “Anna Frank” dopo che, verso le 13 di oggi 3 novembre, si è generato il panico tra alunni e personale: l’edificio è stato interessato da una improvvisa scossa che ha creato delle pericolose crepe sui muri. Immediatamente studenti e docenti della struttura di via della Resistenza si sono riversati in cortile.

L’amministrazione comunale ha prontamente avviato un sopralluogo urgente, dal quale non sono emerse lesioni evidenti all'edificio scolastico. Nonostante ciò, è stata disposta la chiusura per cinque giorni al fine di operare maggiori rilevamenti.

L’ordinanza porta la firma del vicesindaco Massimiliano Bullita: “In via cautelativa”, c’è scritto, “si rende necessario, per procedere ad un’accurata indagine strutturale dell’edificio, e tutelare quindi la sicurezza degli alunni e del personale della scuola, adottare misure di sicurezza preventive”.

Nella nota ufficiale del I° Circolo Didattico “S. G. Bosco” di Sestu, pervenuta al protocollo generale del Comune di Sestu si legge che “veniva segnalato che in data odierna, poco prima delle ore 13.00, in tre classi poste al primo piano del plesso della scuola primaria Anna Frank in via della Resistenza si è avvertita una forte vibrazione del pavimento e a detta delle docenti si sarebbero originate delle crepe in una di queste classi e veniva pertanto richiesto un sopralluogo urgente al fine di scongiurare un eventuale rischio di instabilità dell’edificio”.

L’Amministrazione Comunale ha ordinato “L’immediata chiusura della Scuola Primaria Anna Frank in via della Resistenza – I° Circolo Didattico “S. G. Bosco” di Sestu, dal 03/11/2022 e fino all’espletamento delle indagini e verifiche strutturali di cui in premessa”.