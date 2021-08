Paura durante temporale, fulmine colpisce il telefono mentre sta chiamando: 35enne ricoverato Protagonista, suo malgrado, dello sfortunato incidente è un uomo di 35 anni, addetto del rifugio montano Del Freo, nel territorio del comune di Stazzema, in provincia di Lucca. Il 35enne stava facendo una telefonata con il suo telefonino quando un fulmine ha raggiunto e colpito il cellulare e indirettamente anche lui.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nelle scorse ore in Toscana dove un uomo è stato colpito indirettamente da un fulmine ed è finito ricoverato in ospedale a causa della scarica elettrica. L'episodio è avvenuto in quota nel tardo pomeriggio di venerdì, alla foce di Mosceta, a circa 1200 metri di altitudine tra il monte Corchia e la Pania delle Croce. Protagonista, suo malgrado, dello sfortunato incidente è un uomo di 35 anni, addetto del rifugio montano Del Freo, sulle Alpi Apuane nel territorio del comune di Stazzema, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, in zona imperversava un forte temporale quando l'uomo è stato sorpreso allo scoperto.

Il 35enne stava facendo una telefonata con il suo telefonino quando un fulmine ha raggiunto e colpito il cellulare e indirettamente anche lui. La forte scarica elettromagnetica lo ha sbalzato a terra ma fortunatamente non avrebbe creato grosse conseguenze fisiche all'addetto del rifugio montano dell'alta Versilia. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Il loro arrivo non è stato agile perché lo stesso temporale ha reso impossibile il trasporto in quota attraverso l'elicottero Pegaso, che era stato allertato ma non ha potuto decollare. I soccorritori quindi hanno dovuto raggiungere la vetta via terra mettendoci molto più tempo ma fortunatamente per il 35enne le ferite non erano gravi. L'uomo è stato comunque trasportato a valle e poi all'ospedale Versilia di Camaiore per i controlli del caso.

"L’episodio accaduto oggi alla foce di Mosceta, dove un uomo è stato colpito da folgorazione indiretta, ci ricorda l’importanza di alcune regole quando c'è un temporale in montagna" spiegano dal soccorso alpino elencando alcune regole come "Evitare la permanenza su percorsi particolarmente esposti e scendere di quota; restare lontano da alberi isolati; restare accovacciati a piedi uniti evitando per quanto possibile il contatto con il suolo; tenersi alla larga dalle ferrate e dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche e da altre situazioni analoghe come in genere il materiale alpinistico; trovare rifugio in un anfratto di roccia solo se asciutto; rifugiarsi se possibile in auto che è un luogo molto sicuro in caso di fulmini".