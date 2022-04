Paura durante il funerale, carro funebre si muove da solo e finisce nel dirupo con parroco e feretro “Ringrazio la Madonna e San Giuseppe” ha dichiarato il parroco uscito illeso dal carro funebre che ha terminato la sua corsa contro un albero.

A cura di Antonio Palma

Un normale funerale di provincia stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore in Romagna quando il carro funebre ha iniziato a muoversi da solo all’indietro scivolando nel dirupo sottostante con dentro il parroco e il feretro. L’episodio si è consumato nel primo pomeriggio di mercoledì a pochi passi dal cimitero di Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì Cesena. Il carro funebre infatti si stava dirigendo verso il locale cimitero per la sepoltura della salma dopo i funerali avvenuti poco prima nella concattedrale di Sarsina. Mentre la vettura arrancava sulla rapida salita verso la frazione del comune romagnolo, qualcosa però è andato storto.

Il carro che trasportava la salma infatti si è fermato per un guasto in salita poco prima del cimitero e, come ricostruito dal Corriere di Romagna, l’autista è sceso per controllare. A questo punto la vettura ha iniziato a muoversi lentamente all’indietro con dentro il parroco e la bara. L’auto ha acquistato sempre più velocità finendo per scivolare all’indietro fuori strada lungo il pendio erboso. Fortunatamente, nonostante fosse fuori controllo, il carro funebre non si è ribaltato finendo la sua corsa contro un albero. Fondamentale pare sia stata la prontezza di riflessi dello stesso parroco don Renato Serra che ha sterzato il volante evitando che la corsa senza controllo continuasse. “Personalmente non ho avuto paura, ma quando sono sceso ho visto che i presenti erano tutti molto spaventati. Allora li ho tranquillizzati. Ringrazio però la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio” ha raccontato il prete al Corriere di Romagna. Alla fine tutto si è concluso senza conseguenze e il parroco ha accompagnato la salma nell’ultimo tratto per benedirla rima della sepoltura.