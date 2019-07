Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 luglio nel Duomo di Verona. Durante le celebrazioni religiose per la consueta messa pomeridiana una parte del tetto dell'edifico è crollata al suolo facendo scattare l'allarme. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 18.45 quando sulla città veneta si stava scatenando un forte temporale. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti. Il distacco di parte del soffitto dell'edificio di culto infatti è avvenuto in una zona dove in quel momento non si trovava nessuno dei fedeli in preghiera. Secondo una prima ricostruzione, travi e laterizi hanno ceduto di schianto ma non sono finiti subito a terra.

I detriti sono caduti prima su un vano caldaia che a sua volta ha provocato il crollo del solaio. L'incidente in una zona vicino alla cappella della Madonna, alla destra dell'altare maggiore. Ovviamente l'episodio ha costretto i religiosi a interrompere la messa e a chiamare i soccorsi. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per la messa in sicurezza e la valutazione del danno complessivo alla struttura. Al momento non è chiaro nemmeno il motivo esatto del crollo e sono in corso le ispezioni dei vigili del fuoco per chiare l'accaduto.