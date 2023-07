Patrick Zaki atterrerà domani in Italia su un volo di linea: “Poi a Bologna per coronare il sogno” Patrick Zaki sarà domani, sabato 22 luglio, in Italia. Atterrerà a Milano su un volo di linea, declinando l’invito delle autorità italiane di arrivare a Ciampino, poi andrà direttamente a Bologna: “Coronerò il sogno tanto atteso”.

A cura di Ida Artiaco

"La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". È questo il messaggio che Patrick Zaki ha condiviso poco fa sul proprio profilo Twitter, postando anche una foto che lo ritrae felice accanto alla sorella, alla fidanzata e alla sua migliore amica.

Dopo la condanna a tre anni di carcere per "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" e la successiva grazia concessagli dal presidente egiziano Al-Sisi, lo studente dell'Università di Bologna tornerà domani in Italia e finalmente sarà anche nella città emiliana, anche se ancora poco si sa sull'ora d'arrivo e soprattutto se prima incontrerà le autorità italiane, in primis la premier Giorgia Meloni.

Con molta probabilità arriverà a Milano e da lì si sposterà verso il capoluogo emiliano. Viaggerà secondo indiscrezioni con un volo di linea, e non con uno di Stato che avrebbe rifiutato insieme alle foto con le autorità e alla passerella a Ciampino.

A Bologna, dove si è laureato da remoto all'inizio di luglio, pare che Zaki resterà per un paio di settimane, per poi tornare in Egitto e sposarsi con la fidanzata Reny Iskander, come ha annunciato lui stesso nelle scorse ore.

Dopo le nozze, ha intenzione di ritornare in Italia per riprendere gli studi e la sua vita a Bologna. Ha sottolineato la sua gioia per essere finalmente libero e ha ringraziato il governo italiano subito dopo essere uscito dal carcere di Mansura.

Al Cairo invece ieri aveva già incontrato l'Ambasciatore Quaroni, che ha espresso "grande apprezzamento" in particolare per l'impegno personale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.