Paté di olive richiamato per presenza di noccioli all'interno: l'avviso di richiamo e i lotti Come recita l'avviso di richiamo, emesso in via precauzionale dallo stesso produttore dei vasetti di Paté di olive taggiasche, i lotti interessati dal richiamo sono tre.

A cura di Antonio Palma

Vari lotti di Paté di olive sono stati richiamati dal mercato per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei quali i frammenti di noccioli di olive. L’avviso di richiamo riguarda un lotto di paté di olive taggiasche confezionato e venduto a marchio Primia Percorsi di Gusto in vari supermercati e catene alimentari del centro nord Italia.

Nel dettaglio, oggetto del ritiro dal commercio è il Paté di olive taggiasche in olio extravergine di oliva “Primia Percorsi di Gusto” venduto in vasetti di vetro da 180 grammi ciascuno prodotti dalla ditta Fratelli Merano er la società Agorà Network S.c.a.r.l, nel proprio stabilimento di produzione di Lucinasco, in provincia di Imperia.

I lotti interessati dal richiamo sono tre: sono quelli con numero L071124, L271124 e L031224 con termine minimo di conservazione fissato al 7 maggio 2026. Come recita l’avviso di richiamo datato 10 gennaio 2025 e diffuso dai supermercati Tigros, la ragione del ritiro dalla vendita delle confezioni da parte del produttore è dovuta alla possibile presenza di frammenti di noccioli di olive.

I lotti sopra indicati sono stati già ritirati dagli scaffali dei supermercati ma ai clienti che avessero già acquistato le confezioni indicate dall’avviso di richiamo, l’azienda raccomanda di non consumare il paté di olive e di riportare i vasetti nel punto vendita di acquisto.

Il Ministero della salute intanto ha reso noto, in notevole ritardo, il richiamo di un lotto di una Tisana per Migrazione di MOAH nel prodotto, idrocarburi aromatici di oli minerali sospetti cancerogeni e mutageni. Il richiamo, datato 17 dicembre ma pubblicato il 10 gennaio, riguarda il “Fitne infusion box (green) – tisana di senna (12x) 6x40g” prodotto in Thailandia. Il lotto interessato è il numero 105299 con termine minimo di conservazione fissato al 21 ottobre 2025.