Patatine Chips ritirate dal commercio per rischio chimico: l’allerta del Ministero della salute Il richiamo riguarda tre tipi di patatine prodotti e venduti dalla stessa azienda a marchio “La-La Chips”. Per tutti e tre i prodotti il richiamo annunciato dal Ministero della salute riguarda tutti i lotti e tutte le date di scadenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diversi lotti di patatine Chips in busta sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio chimico per i consumatori. Lo segnala in notevole ritardo il Ministero della salute pubblicando tre avvisi di richiamo datati 15 febbraio sul portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Nel dettaglio, il richiamo riguarda tre tipi di patatine prodotti e venduti dalla stessa azienda col medesimo marchio “La-La Chips”. Le patatine oggetto del ritiro dal commercio sono vendute in buste confezionate da 50 o 100 grammi ciascuna. Si tratta delle patatine “Chips Lala Fish Vinegar”, “Chips Lala Fish Sweet Chili” e “Chips Lala Fish Cracker classic”. Per tutti e tre i prodotti il richiamo riguarda tutti i lotti e tutte le date di scadenza.

Il richiamo infatti è stato disposto per tutte le confezioni in commercio in quando le patatine sono state prodotte con un colorante alimentare non ammesso dalle attuali leggi in materia, con possibile rischio chimico per i consumatori. Le patatine ritirate al commercio sono prodotte dall’azienda “Newtoon food Filippine” nel proprio stabilimento nelle Filippine e commercializzate in Italia dalla ditta Fresh Tropical S.r.L. By Jawad.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dagli scaffali dei negozi ma per chi avesse già acquistato uno dei prodotti sopra indicati e oggetto del richiamo, l’invito è quello non consumare le patatine e di riportarle invece al negoziante dove sono state acquistate.

Nei giorni scorsi il Ministero della salute aveva annunciato il richiamo di altri snack sempre per rischio chimico legato alla presenza di un colorante non autorizzato nel prodotto. In quel caso il ritiro interessava delle palline di mais al formaggio (cheese balls) classiche e spicy vendute a marchio Current. Gli snack coinvolti sono prodotti dall’azienda Yashoda Foods PVT LTD nello stabilimento di Rupandehi, in Nepal. Si tratta di confezioni da 60 grammi e il richiamo riguarda tutti i lotti di produzione e i termini minimi di conservazione fino al 14/10/2024.