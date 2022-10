Passeggiano mano nella mano a Lucca, fidanzati travolti da un’auto: lui è gravissimo Una coppia di fidanzati è stata travolta a Lucca mentre passeggiava nel quartiere di Santa Maria del Giudice. Gravissimo il 38enne che ha riportato diversi traumi e fratture.

Sono stati travolti da un'auto che stava percorrendo una strada del centro a Lucca, i due fidanzati vittima di un incidente stradale giovedì sera. La coppia è stata immediatamente soccorsa dal persona sanitario giunto sul posto con un'ambulanza ma per il 38enne le ferite riportate si sono rivelate piuttosto gravi

Tutto è avvenuto in pochi minuti nella serata di ieri, giovedì 20 ottobre, quando i due stavano percorrendo una stradina a Santa Maria del Giudice, quartiere di Lucca. Giunti all’angolo fra la traversa quarta e via Nuova per Pisa, una vettura li ha travolti in pieno: ad avere la peggio è stato il 38enne che è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, per questo quando è giunta l'ambulanza è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso all'ospedale dai Cisanello: stando a quanto si apprende avrebbe riportato un grave trauma facciale e sospette fratture. La fidanzata è stata invece urtata di striscio, e ha riportato solo lievi contusioni. Soccorsa dal personale sanitario in stato di choc, è stata poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Luca dalla Misericordia di Massa Macinaia in codice verde per ferite più lievi.

Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Lucca insieme con una volante della polizia. Sono stati effettuati i rilievi che saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'incidente. In questo senso sarà valutata anche la posizione dell'automobilista alla guida.