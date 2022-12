Passanti scorgono cadavere che galleggia in acqua, Antonio forse caduto in bici e annegato a Olbia Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto per caso quando altri passanti in zona hanno scorto il cadavere che galleggiava sull’acqua e allertato le forze dell’ordine.

A cura di Antonio Palma

Potrebbe essere caduto durante il suo consueto giro sul lungomare senza che nessuno se ne accorgesse in tempo Antonio Usai, l’uomo ritrovato cadavere questa mattina nelle acque davanti al lungomare via Redipuglia a Olbia.

Questa per il momento è l’ipotesi prevalente degli inquirenti che indagano sul drammatico ritrovamento avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 2 dicembre.

Il corpo senza vita del 69enne, residente nella stessa cittadina sarda, è stato rinvenuto per caso quando altri passanti in zona hanno scorto il cadavere che galleggiava sull’acqua e allertato le forze dell’ordine.

In quel momento in zona infatti passava una pattuglia della unità cinofila della Guardia di finanza, impegnata in controlli del territorio, che è stata la prima a intervenire. Ai militari i presenti si sono rivolti dopo aver capito di essere davanti al corpo senza vita di un uomo.

La segnalazione intorno alle 7 quando le urla di una donna, la prima a scorgere il corpo, hanno attirato l’attenzione di altri passanti

Sul posto sono accorsi poi anche i carabinieri e la Guardia costiera che con i propri mezzi nautici ha provveduto a recuperare la salma. Su autorizzazione della procura, infine il corpo è stato trasportato all'obitorio.

L'episodio è ancora da ricostruire e non si sa se il pm disporrà l’autopsia ma gli investigatori propendono per un incidente. Resta da capire se l’uomo sia scivolato cadendo in acqua sena riuscire riemergere o se sia stato vittima di un malore che poi ha provocato la successiva caduta in mare

Secondo i primi elementi raccolti, l’uomo, che spesso percorreva il lungomare in bicicletta, stava transitando su una passerella di legno su lungomare quando è caduto in acqua. A poca distanza trovata anche una busta della spesa.