Parroco benedice il fiume in piena dal ponte: il “rimedio” di don Gaston contro l’esondazione È accaduto a Silvi, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove le immagini del parroco intento a benedire il fiume da un ponte sono diventate in breve tempo virali.

A cura di Antonio Palma

Di fronte all’ansia scatenata dalle condizioni meteo e dal maltempo che stava imperversando sul territorio e davanti all’impossibilità di arginare la potenza del fiume che si ingrossava a dismisura, c’è chi non ha trovato altro da fare che rivolgersi al parroco locale per una benedizione d’urgenza delle acque del fiume che potesse risolvere la questione in qualche modo. È accaduto a Silvi, in provincia di Teramo, in Abruzzo, dove le immagini del parroco intento a benedire il fiume da un ponte sono diventate in breve tempo virali.

Protagonista della scena Don Gaston Mugnoz Meritellom, prete della parrocchia di Santo Stefano nella Frazione di Silvi Paese. Di fronte al maltempo e ai disagi e davanti alle notizie terribili che arrivavano dalla vicina Romagna con straripamenti in ogni luogo, danni e vittime, il parroco infatti ha deciso di intervenire. Con l’abito talare e armato di paramenti sacri e aspersorio, oltre al vangelo, il parroco si è presentato giovedì su un ponte della strada statale 16 che attraversa il torrente Piomba e, dopo alcune formule di rito, lo ha benedetto.

La presenza del parroco, affiancato da alcuni volontari della protezione civile che monitoravano la zona per verificare la portata del fiume, non è passata inosservata. C’è chi ha fatto qualche foto e chi un video della benedizione pubblicando poi le immagini sul web. Tra i vari gruppi social si è subito scatenata una valanga di commenti e uno scambio di battute tra chi ha apprezzato il gesto del parroco argentino e chi invece ha ironizzato o addirittura criticato l’impresa.

Purtroppo proprio il fiume Piomba è esondato a causa del maltempo in alcune zone a Città Sant’Angelo, al confine con Silvi. Tra le province di Teramo e Pescara numerosi gli allagamenti e i disagi. Sette i fiumi sotto monitoraggio in Abruzzo. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, in azione anche la Protezione civile e le associazioni di volontari.