Tragico incidente la scorsa notte in Autocisa. Poco prima delle 4 un giovane in sella ad uno scooter è scivolato sul tratto della A15 circa un chilometro dopo il casello di Borgotaro in direzione Nord (verso Parma). Per cause ancora da accertare il mezzo a due ruote è finito per terra e un'automobile che stava sopravvenendo lo ha investito in pieno. Il corpo del ragazzo, che è deceduto sul colpo, è rimasto incastrato sotto l'auto e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarlo. Agli operatori del 118 arrivati sul posto non è rimasto altro purtroppo che constatare la morte del ragazzo.

Camionista morto lungo l'A14

Quello in provincia di Parma non è stato l'unico incidente avvenuto in Emilia Romagna nelle ultime ore: un autotrasportatore è infatti morto carbonizzato la scorsa notte, intorno alle 2, lungo l'autostrada A14 nei pressi di Forlì a seguito del cappottamento del mezzo pesante che stava guidando il quale, per causa ancora da chiarire, è finito nel fossato laterale per poi prendere fuoco. La vittima è un uomo di 51 anni per il quale i soccorsi si sono rivelati inutili: al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul tratto, in direzione nord, sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo le cui operazioni sono terminate alle 7 circa. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.