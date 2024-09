video suggerito

Parma, bimbo trovato morto a Vignale: rinvenuto corpicino di un secondo neonato nello stesso campo Il colpo di scena in esclusiva a "Quarto Grado". Gli investigatori a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, hanno ora delegato analisi genetiche e ulteriori investigazioni per capire chi l'ha concepito e chi l'ha seppellito lì.

A cura di Biagio Chiariello

C'è una svolta clamorosa nella vicenda del neonato trovato senza vita a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma: il corpicino di un secondo neonato è stato rivenuto dai carabinieri che indagano sul caso nello stesso perimetro dove dal 9 agosto stanno andando avanti le indagini. A riportarlo in esclusiva è la trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Gli inquirenti hanno quindi delegato analisi genetiche e ulteriori investigazioni per capire chi l’ha concepito e soprattutto chi l’ha seppellito lì, cioè nei pressi di un giardinetto di una villa.

Nel frattempo i risultati dell'autopsia su primo bimbo hanno decretato che il piccolo era nato vivo, ma quando è stato abbandonato era già deceduto. Qualcosa è andato quindi storto e il piccolo è deceduto: resta da capire perché. I primi risultati dell’esame autoptico hanno inquadrato la tempistica del decesso. Sono ancora, invece, da chiarire le cause della morte.

Proseguono intanto le indagini coordinate dalla pm Francesca Arienti e portate avanti dai carabinieri di Traversetolo insieme ai colleghi di Parma, con la collaborazione del Ris. La madre, una 22enne del posto, è stato identificata, così come il padre del bimbo, coetaneo della giovane. Al momento c'è riserbo sulle ipotesi di reato.

"Speriamo che le indagini possano arrivare quanto prima a una naturale conclusione, per individuare eventuali colpevoli ed eventuali complici, per fare chiarezza del perché questa terribile vicenda sia potuta accadere. Si parla di complici, di altra gente attorno a questa vicenda", sono le parole del sindaco di Traversetolo, Simone Dall'Orto, sulla vicenda del paesino in provincia di Parma: "Un ulteriore colpo inferto a tutti noi".