Parma, neonato trovato morto nel giardinetto di una villa: si indaga Un neonato è stato trovato morto in una villetta in provincia di Parma. Il corpo del bimbo era chiuso in un sacco della spazzatura ed è stato notato dal proprietario della casa, che ha subito allertato le forze dell'ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un neonato è stato trovato morto nel giardino di una villetta in provincia di Parma. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo quanto finora noto, sarebbe stato trovato in un sacchetto della spazzatura. Il proprietario della casa ha immediatamente avvisato i carabinieri che ora cercano di rintracciare i genitori e di risalire a testimoni che potrebbero aver visto qualcosa o avere informazioni a riguardo.

Stando alle prime informazioni disponibili, il bimbo trovato morto aveva pochi giorni di vita. Il piccolo sarebbe stato trovato morto questa mattina a Vignale di Traversetolo. Il proprietario dell’abitazione, dopo aver notato il sacchetto con il bimbo di pochi giorni ormai senza vita, ha allertato le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto per tutti i rilievi del caso.

Chi indaga ha ascoltato le testimonianze dei vicini di casa, anche se per il momento non sarebbe stata individuata la madre del piccolo. Sconosciute per ora anche le cause dell’abbandono.