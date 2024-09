video suggerito

"Papà portami 45 mila euro, ho investito un uomo", ma l'anziano capisce che è una truffa: scatta l'arresto È avvenuto a Lavagna, in provincia di Genova. L'uomo ha intuito il raggiro della telefonata. Nel tentativo di fuga, il truffatore ha reagito con un morso a un carabiniere.

A cura di Giovanni Turi

Truffa agli anziani con telefonate improvvise

Telefonata improvvisa. Una voce che si finge la figlia. La supplica di 45 mila euro dato che aveva provocato un presunto incidente mortale. Appuntamento sotto casa, ma lì si sono presentati i carabinieri, arrestando un 41enne. È questa la vicenda che ha coinvolto un anziano di Lavagna, in provincia di Genova, che ha intuito e sventato la truffa.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 settembre. L'anziano viene contattato telefonicamente da quella voce femminile che si è spacciata per la figlia. Già la richiesta aveva lasciato qualche sospetto: 45 mila euro. Il motivo era il fermo disposto dai carabinieri dopo un grave incidente stradale, di cui la falsa figlia era colpevole. Nel sinistro, raccontava dall’altro filo della cornetta, era morto uno dei conducenti coinvolti. “Verranno i carabinieri in borghese a prendere i soldi”, le ultime istruzioni al telefono.

Ma all’anziano la vicenda puzzava troppo. Per questo, ha deciso di avvertire i carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Quest’ultimi hanno quindi deciso di organizzare un appostamento, facendosi trovare fuori dal portone di casa dell’anziano. A quel punto, hanno fermato il truffatore complice della finta figlia, il quale stava cercando di ritirare soldi e gioielli della vittima di una truffa.

Ma non è tutto. Il 41enne, di origini slovacche, ha cercato di fuggire dall’arresto. La sua reazione è stata violenta: nel tentativo di scamparla, ha perfino aggredito i carabinieri e dato un morso a un dito a uno di loro. Alla fine, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Il carabiniere ferito è stato medicato all’ospedale di Lavagna e se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni. Ancora in corso le indagini per identificare e denunciare la donna-telefonista complice del truffatore.

La truffa del finto incidente è sempre più popolare. Specialmente nei confronti delle persone più fragili e anziane. Tra gli episodi più recenti, lunedì 2 settembre una 78enne del Comune di Codroipo, in Friuli Venezia-Giulia, è stata convinta a consegnare beni da 1.500 euro, compresa una collanina d’oro, per togliere dai guai il figlio coinvolto nel sinistro (in realtà, mai avvenuto).

Nello stesso giorno, il copione è stato replicato a Como. Dove sono stati poi arrestati un 19enne, che aveva scippato una fede nuziale, monili in oro e tre orologi, e un 36enne di origine polacca che aveva richiesto 50 mila euro a una coppia di 69 e 83 anni. Inoltre, mercoledì 4 settembre il pool Anti Truffe della Procura di Milano, in collaborazione con la questura di Napoli, ha arrestato due uomini e una donna del Napoletano che aggiravano anziani residenti a Milano prosciugando i loro conti bancari facendo leva sulla fragilità emotiva.