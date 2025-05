video suggerito

"Papà mi picchia": studentessa confida ad un insegnante le aggressioni subite in famiglia, 48enne allontanato Un quarantottenne è stato allontanato dopo la testimonianza di una delle sue figlie, che ha confessato a un insegnante i soprusi del padre.

A cura di Dario Famà

Minacce, maltrattamenti e aggressioni fisiche. Questa era la situazione in una famiglia residente a Bologna, dove un uomo, operaio del Bangladesh, aveva costretto i propri cari a vivere un vero e proprio incubo. A testimoniarlo una delle figlie, che ha confessato ad un insegnante l'ennesimo episodio di violenza da parte del quarantottenne ai danni dei fratelli e della madre.

In seguito alla segnalazione della minorenne, i carabinieri della Bologna Navile hanno rintracciato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, e gli hanno applicato il braccialetto elettronico, obbligandolo ad osservare il divieto di avvicinamento al nucleo familiare e ai luoghi frequentati dai figli e dalla ex-moglie.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo si arrabbiava facilmente, anche per motivi futili, suscitando nei familiari un costante senso di paura e insicurezza. A volte, le aggressioni sfociavano in pugni, che procuravano ematomi al corpo della moglie. Stessa sorte toccava anche ai figli, che subivano in continuazione le angherie del padre. Tutto questo non rendeva possibile alcun tipo di convivenza sotto lo stesso tetto.

La donna, trentanovenne anch'essa bangladese, aveva già querelato l'aggressore, dal momento che non si sentiva più sicura a casa sua e temeva per la propria incolumità e per quella dei propri figli. Ciò ha permesso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero, di emettere un'ordinanza, che ha portato all'allontanamento forzato dell'ex-marito, all'interno dell'indagine per maltrattamenti e atti persecutori.

Il peggio, dunque, sembrerebbe essere ormai alle spalle e gran parte del merito va alla ragazza, che ha coraggiosamente denunciato l'accaduto, permettendo alla sua famiglia di vivere una vita più tranquilla e serena.