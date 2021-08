Papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore: non solo per se stessi ma per tutti” Per Papa Francesco vaccinarsi è un atto d’amore, non solo per se stessi ma anche per gli altri, famigliari e amici, ma soprattuto gli altri popoli. Un vero e proprio appello a tutti affinché scelgano di vaccinarsi quello di Bergoglio intervenuto attraverso un videomessaggio nell’ambito della campagna internazionale “De ti depende” (Dipende da te) per la vaccinazione anti-Covid.

A cura di Chiara Ammendola

Papa Francesco

È un invito a vaccinarsi e a collaborare affinché tutti vengano tutelati, soprattutto i più deboli, e si possa così porre fine alla pandemia. E arriva da Papa Francesco che parla di vaccini e di amore sociale e politico, insomma di responsabilità civile. In un videomessaggio in spagnolo, diffuso nel quadro della campagna internazionale "De ti depende" (Dipende da te) per la vaccinazione anti-Covid, Bergoglio spiega che vaccinarsi è un atto d'amore: "Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19 – spiega il Pontefice – questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore".

Bergoglio: L'amore è anche sociale e politico

Secondo il Papa vaccinarsi dunque è un atto d'amore non solo per sé stessi, ma anche per i familiari e gli amici: "Un amore per tutti i popoli. L'amore è anche sociale e politico". "Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri – ha continuato Bergoglio – specialmente dei più vulnerabili". "Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore – ha poi concluso – per quanto piccolo sia, l'amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore. Che Dio vi benedica e Grazie!". La campagna internazionale Dipende da te ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di alcuni esponenti della Chiesa cattolica del Continente americano.