Papa Francesco incontra gli ultimi: “Il Covid ci ha messo in crisi ma dobbiamo uscirne migliori” Covid e violenza sulle donne tra i temi affrontati da Papa Francesco durante l’incontro con gli ultimi avvenuto a casa Santa Marta: “Dobbiamo cercare il conforto nell’altro, gente vicina per uscirne insieme perché non si può uscire da soli: solo così ne usciremo migliori”, le parole del Pontefice.

A cura di Chiara Ammendola

"Il Covid ci ha messo tutti in crisi. Una strada per uscire dalla crisi è amareggiarsi e un'amarezza tante volte è farla finita. Il numero dei suicidi è aumentato tanto con la crisi. Una via d'uscita è dire la faccio finita ma che succede quando noi non abbiamo più la forza di resistere nella crisi e trasformiamo la crisi in conflitto? La crisi è aperta, il conflitto ti chiude", così Papa Francesco durante l'incontro con gli ultimi avvenuto a casa Santa Marta e trasmesso poi in tv. Nel suo dialogo con quatto persone, ognuna delle quali con una storia diversa alle spalle, il Pontefice ha trattato vari temi tra i quali anche quello del Covid e della violenza contro le donne. Rivolgendosi a una donna che durante i lunghi mesi di lockdown ha dovuto subire i maltrattamenti del marito, il Papa ha spiegato: "Tu non vedi uscita dal conflitto, io vedo che stai lottando per uscire migliore dalla crisi, non ti sei data per vinta e questo è grande, stai dando una lezione di resistenza. Tu fai una scommessa, per la vita e per la vita dei tuoi vai avanti. Non sai dove, perché non hai casa e non hai lavoro, non sai cosa fare. Ma stai guardando avanti, stai uscendo meglio di prima ma non da sola". Bergoglio ha poi sottolineato che in molti hanno vissuto profonde crisi a causa del lockdown e per questo dobbiamo cercare il conforto nell'altro, cercare gente amica, gente vicina per uscirne insieme perché non si può uscire da soli: "Solo così ne usciremo migliori". In riferimento al tema della violenza sulle donne, il Papa ha parlato di atti satanici: "È tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è approfittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi. È umiliante, molto umiliante".