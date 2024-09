video suggerito

Papa Francesco ha l’influenza: “Annullate le udienze di oggi per precauzione” Lieve stato influenzale per Papa Francesco, che rimarrà per oggi a riposo: “iIn via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali sono annullate”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata di riposo per Papa Francesco, alle prese con un "lieve stato influenzale". È quanto ha appena riferito la sala stampa vaticana che ha anche spiegato che "in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate".

Si ricordi che Bergoglio ha in agenda per questa settimana un nuovo viaggio apostolico internazionale, in Lussemburgo e Belgio da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

Ieri il Pontefice aveva presenziato all'Angelus in piazza San Pietro lanciando un messaggio per i detenuti nelle carceri e la necessità di "lavorare perché i detenuti siano in condizione di dignità, ognuno può sbagliare", e il consueto appello a fermare i conflitti nel mondo: "Su fronti di guerra tensione molto alta, si ascolti voce popoli che chiedono pace", quindi ha chiesto: "Continuiamo a pregare per la pace la tensione sui fronti di guerra è ancora molto alta, preghiamo per la martoriata Ucraina, per il Medio Oriente e per il Myanmar".

L'ultima volta che il Papa era stato a riposo a causa dei suoi problemi di salute era stato lo scorso marzo, quando non aveva partecipato alla via Crucis al Colosseo per poter essere in piena forma alla Messa di Pasqua.

In aggiornamento.