Papà dimentica le chiavi sul sedile e la figlia di 2 anni resta chiusa in auto: salvata dalla Municipale

A cura di Ida Artiaco

Una bimba di due anni è stata salvata dalla Polizia Municipale di Prato dopo essere rimasta accidentalmente chiusa in auto. Verso mezzogiorno gli agenti hanno notato un gruppo di persone che tentavano di aprire un Suv nero in sosta lungo via dei Ciliani.

Il padre della bimba, che stava disperatamente chiedendo aiuto, aveva dimenticato le chiavi sul sedile e la vettura si era chiusa automaticamente. A quel punto gli agenti hanno infranto il deflettore posteriore dell'auto, aperto lo sportello ed estratto la piccola.

Sul posto c'erano anche la madre e il fratello 15enne della bimba i quali, disperati, ripetevano che la bambina era chiusa in auto da almeno 15 minuti, sotto il sole e viste le alte temperature stava soffrendo il gran caldo. Per di più aveva cominciato a piangere e sudare.

È stato anche allertato il 118 per accertarsi dello stato di salute della bambina la piccola è stata portata in ospedale per controlli e adesso sta bene. Un caso simile ma con un epilogo tragico si era verificato a Roma mercoledì.

La piccola avrebbe dovuto trovarsi all'asilo, dove non è mai arrivata: ad accompagnarla il padre, un carabiniere di stanza alla Direzione generale per il personale militare. "Non so cosa sia successo, ero convinto di aver lasciato Stella all'asilo, tanto che in mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi la andava a prendere", ha dichiarato agli inquirenti

