"Niente panico ma prudenza!" così il sindaco di Castellana Grotte, nella città metropolitana di Bari, ha messo in allerta ma allo stesso tempo tranquillizzato i suoi concittadini dopo un nuovo avvistamento della pantera nera che da mesi ormai viene segnalata tra le campagne del Barese e del Foggiano dove si aggirerebbe indisturbata anche se finora senza particolari conseguenze per la popolazione locale. Dopo la segnalazione di alcun cittadini del comune a sud del capoluogo pugliese con tanto di foto della pantera, il primo cittadino ha deciso di allertare subito i carabinieri forestali che si sono recati sul posto per i controlli insieme ad alcuni esperti di questo tipo di felini.

"Riguardo la pantera che si aggira nelle campagne castellanesi, ho sollecitato l'intervento dei Carabinieri del Corpo Forestale, i quali, mi ha appena comunicato la prefettura, sono sul posto con i veterinari dello zoo safari! Niente panico ma prudenza!" ha scritto il primo cittadino Francesco De Ruvo postando la fotto dell'animale del documento di segnalazione a prefettura e carabinieri forestali. Del caso si stanno interessando i Carabinieri Forestali di Alberobello.

L'avvistamento della pantera nera nelle campagne di Castellana Grotte è solo l'ultimo di una serie di segnalazioni che si susseguono nell'area dallo scorso anno. La pantera però si starebbe avvicinando sempre di più agli abitati probabilmente in cerca di cibo. Impronte compatibili col passaggio del felino son state rinvenute nei terreni di diverse abitazioni della zona. L'ultimo avvistamento prima di quello di oggi era avvenuto Ostuni nel novembre scorso quando il sindaco aveva invitato a non fare jogging nella zona dei colli dopo alcune segnalazioni e il ritrovamento di impronte compatibili con un felino di quella taglia.