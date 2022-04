Pamela muore a 41 anni mentre va al lavoro: lo schianto contro un camion sull’Autostrada A14 È morta nel violento impatto della sua auto contro un camion la 41enne Pamela Paolini vittima di un incidente stradale lungo l’A14. Madre di tre figli, la donna stava andando al lavoro.

A cura di Chiara Ammendola

Pamela Paolini (Facebook)

Si sono tenuti ieri pomeriggio nella sua Grottammare i funerali di Pamela Paolini, la donna di 41 anni morta in un incidente stradale lungo l'Autostrada A14 mentre si dirigeva al lavoro. Sposata e madre di tre figli, la donna è rimasta coinvolta in un violentissimo schianto contro un camion poco prima dello svincolo di San Benedetto del Tronto, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Pamela è morta sul colpo

Lo schianto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 13 aprile mentre Pamela a bordo della sua Lancia Musa stava raggiungendo il piccolo paesino di Stella di Monsampolo dove si trova il punto vendita Conad dove lavorava da diverso tempo. Un tratto autostradale, quello che collega il luogo con casa sua, Ripatransone, in località La Petrella, che la donna ha sempre compiuto ma, intorno alle 8 di mattina, a poche decine di metri di distanza dal torrente Albula è avvenuto lo schianto. La sua auto ha tamponato un camion che in quel momento era in coda a causa di un cantiere che si trovava più avanti, uno schianto violentissimo che ha praticamente distrutto l'auto e ucciso la 41enne sul colpo.

L'ipotesi del malore e l'incidente del giorno prima

Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118 giunti sul posto con due ambulanze dal vicino pronto soccorso di San Benedetto del Tronto, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'accaduto: al momento non è escluso che Pamela possa essere rimasta vittima di un malore poco prima dello schianto. Il giorno precedente infatti, come riportato il Corriere Adriatico, aveva avuto un piccolo tamponamento e si era rivolta al Pronto Soccorso per dei dolori alla schiena. Sposata, lascia tre figli, tutti minorenni, e i genitori. Anche i colleghi di lavoro hanno voluto salutarla con diversi messaggi affidati ai social.