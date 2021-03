Una bomba a mano simile a un vecchio ordigno bellico russo degli anni '50 è stata trovata nella discarica di Palermo, a Bellolampo. L'ordigno si trovava nell'impianto trattamento meccanico e biologico dei rifiuti ed era inizialmente stata confusa con tutti gli altri rifiuti da smaltire e da trattare. La bomba, abbandonata probabilmente in un cassonetto dei rifiuti e poi ritirata dalla ditta per lo smaltimento della spazzatura, avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento, creando gravi danni all'impianto e all'ambiente. L'ordigno è stato fortunatamente notato durante il ciclo di lavorazione dei rifiuti ed è stato segnalato alle autorità competenti. Un evento che ha suscitato non pochi timori all'interno dell'impianto: la paura è che il gesto possa essere di altra natura e ora saranno le forze dell'ordine a fare ulteriormente luce sulla faccenda, per capire se vi è stato del dolo.

"Questo ritrovamento ha bloccato la lavorazione per quattro ore circa – ha dichiarato il presidente della Rap, la società che cura il trattamento dei rifiuti, Giuseppe Norata -. Voglio sperare che sia stato il gesto di qualche cittadino che ha voluto disfarsi dell'ordigno buttandolo nel cassonetto. Spero non si tratti di altro". Norata spiega che dopo la segnalazione sono arrivati nell'impianto i carabinieri che hanno preso l'ordigno con tutte le precauzioni del caso e lo hanno consegnato agli artificieri che lo hanno fatto brillare. Sul ritrovamento è stata comunque aperta un'indagine per appurare cosa sia veramente accaduto. Il tutto soprattutto alla luce di un altro evento simile avvenuto però nel 2018: un'altra bomba a mano era stata trovata tra i rifiuti e successivamente consegnata alle autorità per farla brillare. Anche in quell'occasione, le autorità avevano cercato di capire la natura del ritrovamento.