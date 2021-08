Palermo, forte scossa di terremoto all’alba: magnitudo di 4.3 Scossa di terremoto questa mattina all’alba a Palermo. Il sisma la cui magnitudo è stata rilevata dall’Ingv come di 4.3 è stata registrata alle 6.14 ed è stata avvertita distintamente in tutta la provincia. L’epicentro al largo della costa settentrionale. “È stata una scossa breve ma molto forte”, scrivono i palermitani sui social.

A cura di Chiara Ammendola

Una scossa di terremoto ha svegliato all'alba i cittadini di Palermo. Alle ore 6.14 di questa mattina la terra ha tremato per diversi secondi: secondo quanto rilevato dall'Ingv, la magnitudo è stata tra 4.3 e 4.8. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco che sono intervenuti in diversi quartieri della città ma al momento non si hanno notizie di feriti.

Una sola scossa alle 6.14: magnitudo di 4.3

Maggiori informazioni sono state diffuse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha individuato l'epicentro del sisma in mare aperto, al largo della costa palermitana. Mentre la profondità è stata registrata a circa 6 chilometri. Dopo quella delle 6.14, l'Istituto ha registrato due nuove scosse entrambe di magnitudo 2.0, una alle ore 6:23 e un'altra alle 6:39. La scossa è stata avvertita distintamente sia nel centro di Palermo che nella provincia, numerose le chiamate giunte dai paesi limitrofi.

La scossa breve ma intensa

La scossa, una secondo quanto rilevato dall'Ingv, è stata avvertita lungo tutta la costa settentrionale della Sicilia, da Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, fino alla provincia di Trapani. Tante le persone che hanno condiviso sui social la preoccupazione raccontando di essere stati svegliati da una scossa di breve durata ma piuttosto intensa tanto da aprire ante di armadi e persiane delle finestre.

(Notizia in aggiornamento)