Palermo nella morsa degli incendi, due morti. Vigili del fuoco a lavoro per ore

A cura di Roberto Chifari

Palermo è stretta nella morsa degli incendi. Le fiamme alimentate dal vento caldo che soffia a causa dello scirocco ha portato numerosi focolai a Palermo e provincia. Sono due i morti durante gli incendi. Una donna di 42 anni poco distante da Cefalù, è stata trovata morta in un canalone vicino l'autostrada. Sempre nel palermitano, un altro uomo è morto colto da malore mentre cercava di sfuggire alle fiamme.

Altri roghi si sono registrati in via Fichidindia San Ciro. Tanto che oggi gli studenti delle scuole che si trovano nella zona di Brancaccio sono usciti prima. "Ci hanno fatto uscire alle 11 – spiegano alcuni studenti – perché l'aria è diventata irrespirabile". Per il troppo caldo nelle classi, il dirigente del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo ha disposto l'uscita anticipata di tutti gli studenti, rimasti a scuola appena un'ora, erano entrati alle 11 per i doppi turni, sono usciti alle 12.10. Tra le situazioni più complesse quella del quartiere Brancaccio, tanto che ieri sera alcuni residenti hanno precauzionalmente lasciato le loro case, alcuni si sono rifugiati anche sui tetti in attesa dei soccorsi. Da 48 ore tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono impegnate in oltre 40 interventi a Palermo e provincia, altre squadre sono arrivate da Agrigento e Ragusa.In città però si è registrata la situazione più complessa a causa di un incendio di sterpaglie sulla corsia laterale di viale Regione Siciliana, nel quartiere Bonagia.

Le fiamme hanno interessato il "ponte Bonagia" coinvolgendo anche delle autovetture, provocando numerosi disagi alla circolazione e rallentamenti. La polizia municipale ha dovuto chiudere le strade interessate dalle fiamme. Chi transitava dalla zona è dovuto tornare indietro. "Stavo risalendo per immettermi nella circonvallazione – racconta un'automobilista -, ad un certo punto non ho visto più nulla, c'era una nube nera. Non sapevo se tornare indietro o andare avanti. L'aria era diventata irrespirabile. Nonostante tutto sono andata avanti perché avevo visto altre auto percorrere la strada. È stato terrificante".

Anche in via Belmonte Chiavelli angolo viale Regione Siciliana si è verificato un incendio nell'area esterna di una officina meccanica; il rogo ha coinvolto materiale plastica. Un altro incendio si è verificato nel quartiere Villaggio Santa Rosalia nei pressi di via Gustavo Roccella, in questo caso l'incendio ha interessato un'area a cielo aperto adibita a ricovero di camper e vetture. Paura anche per sulla linea pullman Palermo-Catania, alcuni passeggeri hanno cominciato a girare video con i loro smartphone. "È terrificante", dice una passeggera mentre filma l'incendio alle porte della città.