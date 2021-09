Palermo, il murales per Giulia, morta in un incidente a 6 anni: “Così mia figlia vivrà per sempre” Domani, giovedì 30 settembre, sarebbe stato il compleanno della piccola Giulia Mazzola morta nel 2017 in un incidente stradale in zona Policlinico, a Palermo. Aveva 6 anni. L’immagine è stata realizzata davanti alla scuola della bambina, nel quartiere Alberghiera, ed è stata fortemente voluta dai familiari.

“Mia figlia adesso vivrà per sempre, anche se nel mio cuore non è cambiato niente. Anche prima viveva. Giulia vive per ogni anno che passa. Sta diventando più grande e crescerà ancora. E io la penserò, la rivedrò bella, buona e generosa com’era. Tutti alzeranno gli occhi al cielo e la vedranno, come la vedo io”. Queste le parole di Olivia Calì, la mamma di Giulia Mazzola, morta quattro anni fa in un incidente in zona Policlinico, a Palermo. Aveva solo sei anni. E' stata proprio la famiglia a volerla ricordare in maniera speciale in occasioni di quello che sarebbe dovuto essere il suo decimo compleanno, domani, 30 settembre: un murales realizzato da Igor Scalisi Palminteri, davanti alla scuola ‘Nuccio’, all’Albergheria, nel quartiere dove la famiglia vive, per fare in modo che nessuno si dimentichi di Giulia.

L'opera è ispirata a un verso del ‘Cantico dei Cantici’: “Come la morte è forte l’amore” e ritrae una danzatrice. La piccola infatti sognava di diventare una ballerina, amava la danza. Racconta Igor, autore e cuore di poeta: “Devo ringraziare la famiglia per la fiducia che mi ha accordato. Mi ha messo in mano il dolore, me l’ha affidato. Il titolo lo abbiamo scelto insieme con loro. Io ho una bambina e ho realizzato l’opera anche con questo pensiero, da padre. Mi sono, per quanto possibile, immedesimato. E’ sacrosanto raffigurare gli eroi, ma non dobbiamo dimenticare la ricchezza e l’amore delle persone normali”.

"La street art non deve parlare solo di grandi eroi, ma deve dialogare col territorio, lasciarne traccia – dice Igor Scalisi Palminteri – anche attraverso i volti dei personaggi che fanno parte o hanno fatto parte del quartiere. Così è per la piccola Giulia". Il murale è stato fortemente voluto dalla famiglia, dal plesso scolastico e dal consigliere della Prima Circoscrizione, Salvo Imperiale. "Sono stato contattato dal quartiere – dice Palminteri – poi il lungo lavoro coi familiari e adesso eccoci qui a festeggiare con l'arte, ancora una volta capace di farsi traccia visiva della società, la piccola Giulia che tutti ricordano col sorriso".