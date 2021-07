Palermo, il corpo senza vita di un giovane trovato sugli scogli a Capo Gallo Il corpo senza vita di un uomo, si tratterebbe di un giovane, è stato recuperato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco in una zona impervia della scogliera di Capo Gallo a Palermo. Sulla vicenda indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto con una motovedetta.

A cura di Susanna Picone

Un cadavere è stato trovato lungo la scogliera di Capo Gallo a Palermo. Secondo le primissime informazioni trapelate, il corpo senza vita sarebbe quello di un giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che hanno recuperato con fatica il corpo, che si trovava in una zona impervia. Sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto con una motovedetta. Non è stato semplice, a quanto si apprende, recuperare il cadavere, che è stato poi consegnato ai sanitari del 118 per portarlo a Sferracavallo per l’ispezione del medico legale.

Indaga la polizia – La riserva naturale Orientata Capo Gallo è un'area naturale protetta situata nel comune di Palermo ed è stata istituita dalla Regione Siciliana nel 2001. Sulla vicenda registrata oggi indaga la polizia. Al momento non si conosce l'identità del ragazzo trovato senza vita.

Articolo in aggiornamento