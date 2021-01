Il corpo senza vita di una diciassettenne è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Il fidanzato, diciannovenne, P.M. le sue iniziali, ha avvertito i carabinieri della stazione locale, indicando il posto in cui si trovava il cadavere della giovane. Il ragazzo si è presentato in caserma questa mattina intorno alle 9,30, con il padre e un avvocato. Stando a quanto si legge su Adnkronos avrebbe anche confessato di essere stato lui ad uccidere la 17enne.

Ora, al lavoro in contrada Monte Rotondo di Caccamo ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Palermo. Il corpo della giovane, S.R. le sue iniziali, è carbonizzato. Le indagini sono condotte dalla procura di Termini Imerese e dalla procura per i minorenni di Palermo.

Gli investigatori ora al fidanzato, stanno sentendo anche altri giovani, per ricostruire cosa è accaduto ieri sera.