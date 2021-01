Il giallo di Caccamo (Pa) si infittisce. Cambia lo scenario del caso di Roberta Siragusa, la ragazza trovata cadavere questa mattina in un burrone. "Il mio assistito non ha confessato, né ai carabinieri né al Pm. Non c'è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti, perché io avrei dovuto saperlo". Lo ha dichiarato all'Ansa l'avvocato Giuseppe Di Cesare, che insieme ad Angela Maria Barillaro difende Pietro Morreale, il giovane di 19 anni che questa mattina ha condotto i carabinieri sul luogo in cui è stato rinvenuto il corpo della giovane di 17 anni, con cui aveva una relazione.

In questo momento il giovane è ancora nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese dove si stanno svolgendo gli interrogatori da parte del Pm Giacomo Barbara. Diversi testimoni saranno ascoltati in queste ore. "L'unica cosa certa – ha aggiunto il legale – è che il mio assistito questa mattina si è presentato insieme al padre dai carabinieri e che ha consentito di far ritrovare il cadavere della fidanzata".

Il ragazzo stamattina si è appunto presentato alla caserma dei carabinieri del paese in compagnia del padre e di un avvocato. Mentre Pietro Morreale attende di essere sentito dal pm della procura di Termini Imerese che coordina le indagini, vengono ascoltati anche alcuni amici della coppia. Amici che avrebbero partecipato ad una festa in una villa nei pressi del luogo in cui è successo il fatto.

Qualcuno avrebbe riferito anche di un diverbio tra Morreale e la vittima. Gli investigatori dell'Arma stanno cercando riscontri anche acquisendo le immagini da eventuali impianti di videosorveglianza. Il corpo della vittima presenta diversi segni di bruciature. Il pm ha disposto l'autopsia che sarà eseguita a Palermo tra martedì e mercoledì.