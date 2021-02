Il corpo di una donna di 32 anni è stato ritrovato nel bagno di un'abitazione in via Vanvitelli, a Palermo. Sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia locale sul posto per i rilievi del caso. Ancora nulla si sa su quanto è accaduto. Il marito della donna, di 37 anni, è attualmente in caserma per essere ascoltato dai militari sulla vicenda.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il marito a chiamare i carabinieri e avvertire le autorità di aver ucciso la moglie. Non sono noti i dettagli, né il movente o le prime ricostruzioni dell'accaduto. L'uomo avrebbe fatto la telefonata per una prima spontanea confessione, ancora da confermare in caserma durante l'interrogatorio. Dopo la morte di Roberta Ragusa, ragazza di appena 17 anni di Caccamo uccisa e poi data alle fiamme dal fidanzato, l'isola torna a fare i conti con il delitto di un'altra giovane donna uccisa tra le mura domestiche.