Femminicidio Sara Campanella, fissato il processo per Argentino: in aula il 10 settembre Sarà in aula il 10 settembre Stefano Argentino per la prima udienza del processo nei suoi confronti per il femminicidio di Sara Campanella, la 22enne assassinata in strada a Messina nello scorso marzo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Inizierà il prossimo 10 settembre il processo per Stefano Argentino, il giovane in carcere per il femminicidio di Sara Campanella avvenuto il 31 marzo scorso a Messina, dove la ragazza viveva e studiava Tecniche di Laboratorio Biomedico.

La data dell'inizio del procedimento è stata notificata al difensore di Argentino, l'avvocato Giuseppe Cultrera, tramite pec professionale. Ad Argentino la Procura contesta la premeditazione, la crudeltà e l'omicidio per motivi abietti e futili. Le motivazioni nel provvedimento sono molto sintetiche secondo il legale difensore del 27enne. "Secondo questa difesa, non sono bastevoli a sostenerne l'applicazione" ha affermato Cultrera, secondo il quale sarà determinante il "contributo" reso dalla sentenza emessa per il caso Turetta, il giovane che uccise l'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

"La Procura dovrebbe essere in possesso di un ampio materiale probatorio – ha continuato il legale – acquisito anche mediante l’estrazione dai cellulari, utile alla valutazione della condotta di Argentino e ad oggi non utilizzato. Se così fosse, sarà compito e dovere di questa difesa portarlo all’attenzione della Corte". Il legale ha ribadito di voler chiedere la perizia psichiatrica per il 27enne suo assistito.

Nei giorni scorsi è stata depositata anche la relazione del medico legale sull'autopsia svolta sul corpo della vittima, finita nel fascicolo di indagine insieme ai dati estratti dai cellulari sequestrati al 27enne. Dai due telefoni, emergerebbero i messaggi senza risposta inviati a Campanella, con la quale non aveva alcun rapporto all'infuori dei corsi universitari, e le avances che la ragazza aveva sempre respinto.

Oltre ai dati dei cellulari, ci sono i video delle telecamere di sorveglianza della zona che mostrano gli attimi prima e quelli immediatamente successivi al femminicidio.