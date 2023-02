Padre si sente male durante escursione, figlio di 8 anni lo salva correndo nei boschi per chilometri Nonostante lo spavento per il padre che non rispondeva, il piccolo non si è perso d’animo e con lucidità ha deciso di andare subito a chiamare i soccorsi. Il minore si è messo a correre per oltre due chilometri nei boschi fino a incontrare altre persone che infine lo hanno aiutato.

A cura di Antonio Palma

"Sono orgogliosa della lucidità e del coraggio del mio bambino", così la mamma di un bimbo di 8 anni ha elogiato il grande sangue freddo e la forza d'animo del piccolo che, da solo e di fronte a un malore improvviso del padre in un posto isolato, non si è perso d'animo ed è andato subito a chiedere aiuto riuscendo così a salvarlo grazie a un soccorso tempestivo.

I fatti si sono consumati nei giorni scorsi tra i boschi dell'Umbria, nel Perugino, dove il piccolo e il padre stavano facendo una escursione tra le colline del Trasimeno. Come ha ricostruito Corriere dell’Umbria, i due si era incamminati lungo un sentiero, inoltrandosi nei boschi. Una normale giornata all'aperto come già avevano fatto in passato e a cui erano abituati quando ad un certo punto l'adulto si è sentito male ed è caduto privo di sensi a terra davanti al figlio.

In quel momento i due erano in località Petralvella dopo Sebastiano, nel territorio del comune di Paciano, in Provincia di Perugia, ma completamente isolati. Nonostante lo spavento per il padre che non rispondeva, il piccolo non si è perso d'animo e con lucidità ha deciso di andare subito a chiamare i soccorsi. Il minore si è messo a correre per oltre due chilometri nei boschi, percorrendo il sentiero al contrario, fino a incontrare altre persone che passeggiavano e che infine lo hanno aiutato a chiamare i soccorsi medici del 118 prima di raggiungere con lui di nuovo il padre.

All'arrivo dei soccorsi medici sul posto, l'uomo fortunatamente si stava già riprendendo anche se è stato comunque accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del più vicino ospedale per gli accertamenti clinici del caso.