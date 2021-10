Padova, tragedia della disperazione: anziano uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio La donna, 81enne originaria di Empoli, da molto tempo versava in condizioni di salute critiche. Il fatto è avvenuto stamattina. Dopo l’allarme sul posto si è immediatamente recato il personale della Stazione Carabinieri di Cadoneghe e l’equipaggio Radiomobile. L’uomo è ora ricoverato in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia della disperazione stamattina, 30 ottobre, i carabinieri della stazione di Cadoneghe assieme all'equipaggio della radiomobile sono intervenuti nel comune padovano dopo la segnalazione di una donna uccisa in casa. Dalle prime ricostruzioni un uomo di 84 anni nato a Padova avrebbe ucciso la coniuge, di 81 anni originaria di Empoli, che da molto tempo versava in condizioni di salute critiche. Dopo aver compiuto il gesto, ha tentato il suicidio. Ora è ricoverato in ospedale. Dopo l'allarme sul posto si e' immediatamente recato il personale della Stazione Carabinieri di Cadoneghe e l'equipaggio Radiomobile.

In aggiornamento