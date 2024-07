Padova, ordinano champagne e scappano senza pagare il conto: sul tavolo lasciano due multe

I fatti sono avvenuti mercoledì 24 luglio al ristorantino “Al Porti.Co di Este, in provincia di Padova. Il conto di 80 euro non è stato pagato dai due furbetti ed ora il titolare lancia l’appello su Facebook: “Si sono dati alla fuga lasciando ‘simpaticamente’ al posto dei soldi una loro multa presa nel pomeriggio. Se non tornano per pagare chiamo i carabinieri”

Avrebbe bevuto champagne, poi dopo aver chiesto il conto si sono allontanati e hanno fatto perdere le proprie tracce. È accaduto qualche sera fa a Este, in provincia di Padova nel ristorantino "Al Porti.Co". A raccontare i fatti è direttamente la pagina Facebook del locale:

I due avrebbero ordinato una bottiglia di champagne da 80 euro. Sono rimasti seduti circa un'oretta e intorno alle 23 hanno chiesto il conto. Essendo il locale pieno i camerieri hanno ottenuto il momento opportuno per tornare al tavolo dei due giovani, ma a quel punto non c'era già più nessuno.

Il titolare ha ora lanciato un appello ai due furbetti chiedendo di tornare al locale per saldare il tutto ed evitare che la vicenda possa avere strascichi giudiziari.

Sono entrambi ragazzi giovani e stiamo cercando di far arrivare loro questo messaggio in maniera da sistemare il tutto bonariamente, altrimenti saremo costretti a consegnare ai carabinieri il documento della multa lasciata qui, e denunciare poi il fatto ed il mancato incasso dello scontrino. Abbiamo cercato info o numeri di telefono in Internet o social per contattarli direttamente, ma non siamo riusciti a trovare nulla di preciso", si legge nel post su FB.