Padova, monossido di carbonio in un appartamento: morto un uomo, un altro salvato in tempo dal 118

Ora si cerca di determinare la fonte da cui si è sprigionato il gas tossico che ha ucciso un uomo e intossicato un altro a Vigodarzere, in provincia di Padova.

Una persona è morta e un'altra è rimasta intossicata a causa della presenza di monossido di carbonio in casa. È successo nella sera di mercoledì 25 febbraio a Vigodarzere, in provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale medico del 118 a seguito della segnalazione di una possibile presenza di gas nella palazzina.

Le squadre intervenute nel Padovano hanno constatato la presenza del gas tossico all'interno dell'appartamento e prestato soccorso alle due vittime. Per uno non c'è stato nulla da fare, l'altro invece è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri.

Ancora non è chiara però l'origine da cui si sarebbero sprigionate le esalazioni. Il monossido di carbonio è un gas che si tossico che si sprigiona durante la combustione. È inodore e per questo molto pericoloso, perché una volta che satura l'ambiente può provocare nausea, giramenti di testa, fino a un'intossicazione mortale.

Articolo in aggiornamento