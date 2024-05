video suggerito

Padova, esplode bombola di gas: madre e figlia di 3 anni gravemente ustionate L'incidente è avvenuto in una casa di Conselve, in provincia di Padova: una donna di 32 anni e la figlia di 3 sono rimaste gravemente ustionate.

A cura di Davide Falcioni

Immagini del repertorio.

Una bombola di gas Gpl è improvvisamente esplosa questa mattina in una casa di Conselve, in provincia di Padova, coinvolgendo nella sua deflagrazione chi si trovava nell'abitazione in quel momento, cioè una madre e la sua bambina. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e le due ferite sono state trasportate in ospedale con ustioni gravissime. Sarà compito ora dei carabinieri stabilire che cosa possa aver provocato il terribile incidente domestico.

Stando alle informazioni trapelate sinora, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, venerdì 24 maggio, intorno alle ore 11.30. L'esplosione è avvenuta in via Roma, a Conselve. Ancora non sappiamo che cosa possa aver provocato la deflagrazione. A un certo punto la bombola del gas Gpl è esplosa, investendo in pieno chi si trovava nelle sue vicinanze. A restare ustionate sono state una donna di 32 anni di origini marocchine e la figlioletta di soli 3 anni.

Il boato è stato udito nelle vicinanze, e sono stati i vicini a lanciare l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Piove di Sacco, oltre alle forze dell'ordine locali e gli operatori sanitari del 118. Madre e figlia sono state tempestivamente soccorse e trasferite in ambulanza. Dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso con ustioni giudicate gravi. Secondoquanto trapelato, la 32enne si trova adesso ricoverata presso l'ospedale di Padova, mentre la bambina di 3 anni è stata affidata alle cure del personale medico dell'ospedale di Schiavonia.