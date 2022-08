Padova, choc in ospedale. Operatore sanitario si toglie il camice e salta giù dalla finestra: morto Il dramma all’ospedale di Camposampiero. La vittima non avrebbe lasciato alcun biglietto per giustificare il gesto. Dolore ed incredulità tra i colleghi.

A cura di Biagio Chiariello

Un operatore sanitario di 36 anni, originario della provincia di Vicenza, si è tolto la vita ieri 25 agosto, gettandosi dall'ottavo piano dell'ospedale di Camposampiero durante il turno di servizio. Un volo di otto metri che non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'uomo non ha lasciato alcun biglietto che giustificasse l'insano gesto. Dolore e incredulità tra i colleghi di lavoro che l'hanno dipinto come un "professionista esemplare, con un futuro luminoso davanti". Era apprezzato da tutti per la sua professionalità e soprattutto per il rapporto umano che riusciva a mantenere con i pazienti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la tragedia sarebbe avvenuta di fronte ad una decina di persone tra colleghi, degenti e parenti delle persone ricoverate. Pare che trentaseienne all'improvviso si sia tolto il camice di lavoro, l'abbia piegato e appoggiato su una sedia. Quindi ha aperto la finestra gettandosi nel vuoto sul lato che guarda ad un cortile interno dell'ospedale.

L'attività dell'Arma dei carabinieri sin dai primi istanti ha escluso la complicità di terzi. L'operatore sanitario avrebbe fatto tutto da solo durante il suo orario di servizio che era cominciato qualche ora prima. Chi lo conosceva avrebbe riferito agli inquirenti che l'uomo era da poco rientrato in servizio dopo le ferie estive e che non aveva mai palesato momenti di disagio psichico. Sembra esclusa anche l'ipotesi che soffrisse di gravi patologie fisiche.

Ecco i numeri a cui chiedere aiuto Con Sos Suicidi chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno: Telefono Amico Whatsapp al 345/0361628 Telefono Azzurro 1.96.96 Progetto InOltre 800.334.343 De Leo Fund 800.168.678. Si può inoltre provare con i volontari di Telefono Amico Italia, che rispondono al numero di telefono 02 2327 2328 oppure via web a www.telefonoamico.net.