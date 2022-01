Pacco sospetto a casa di Grillo, ma è un falso allarme: all’interno orecchiette e carciofi dalla Puglia Carciofi e pasta ma nessun messaggio sono stati trovato all’interno del pacco recapitato questa mattina a casa di Beppe Grillo. Il fondatore del M5S aveva fatto scattare l’allarme sicurezza dopo le minacce ricevute nei mesi scorsi.

A cura di Chiara Ammendola

C'erano carciofi, orecchiette e cime di rapa all'interno del pacco recapitato a casa di Beppe Grillo questa mattina. Il fondatore del M5S insospettito dal fatto che non aspettasse alcuna consegna e alla luce delle minacce ricevute nelle scorse settimane ha fatto scattare l'allarme. Presso la casa di Sant'Ilario a Genova sono intervenute così le volanti della polizia e della Digos che hanno immediatamente richiesto l'intervento degli artificieri.

Il plico, recapitato questa mattina alla colf di casa Grillo da un corriere, è stato così affidato agli esperti che lo hanno aperto poco dopo trovandovi all'interno dei prodotti tipici della Puglia. Già lo scorso novembre l’allarme era scattato per un altro pacco sospetto ed era stata rinforzata la sorveglianza, con più passaggi e stazionamenti delle forze dell’ordine davanti alla casa del fondatore del M5s. In quell’occasione era stato trovata una lettera che recitava: «Condoglianze, avrai tutti in famiglia nel periodo delle Feste», in riferimento alla vicenda giudiziaria di Ciro, il figlio di Beppe Grillo. Era stato anche consegnato un pacco con dentro una maglietta con la scritta: «www.cirogrillo.org».