Oste di Montemurlo, la testimonianza dei residenti: “Proviamo a salvare qualcosa, ma è tutto da buttare” I residenti di Oste di Montemurlo hanno raccontato gli attimi drammatici dell’alluvione dovuta all’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Oste di Montemurlo è uno dei centri più colpiti dall'emergenza maltempo che ha colpito la Toscana con alluvioni e frane in tutta la regione. Le strade del comune sono diventate veri e propri fiumi e l'acqua ha trascinato via le auto parcheggiate e provocato danni in case e attività commerciali. Alcuni residenti del posto hanno raccontato a Fanpage.it gli attimi drammatici dell'alluvione.

"Io abitavo qui – ha raccontato un uomo ai microfoni di Fanpage.it -. Ci abitavo fino a ieri, oggi non più". L'uomo ha allargato le braccia mostrando l'acqua che allagava le strade. "Mia moglie è caduta più volte – ha asserito -. Ha cercato di salvare qualcosa ed è caduta più volte dalle scale. Un altro inquilino si è fatto male alla schiena. In casa è tutto da buttare".

Stesso tipo di sconforto ha manifestato anche un giovane che stava tornando a casa dopo aver raggiunto i familiari. "Sono andato a prendere i loro cellulari per caricarli. Io abito più avanti, questa sera riporterò gli smartphone alla mia famiglia. Adesso non piove, ma loro non possono uscire di casa. Se non ricominciano i temporali, saremo più tranquilli, ma resta il fatto che casa è completamente distrutta e che dobbiamo buttare tutto".

Il titolare di una ditta, invece, ha spiegato che tutti gli strumenti utilizzati per lavorare e i furgoni dei suoi dipendenti sono stati sommersi dall'acqua. "Sono dieci le persone che lavorano per me, ma adesso non abbiamo più niente. I furgoni sono nel garage sommersi da un metro d'acqua, mentre i trapani e tutti gli strumenti che usiamo sul lavoro sono completamente da buttare. Questo è un vero e proprio disastro" ha concluso.

Chi vive ad Oste di Montemurlo ha manifestato l'ansia per una nuova notte senza elettricità e la paura per il futuro dopo l'alluvione. In toscana ha il maltempo ha causato 7 morti e danni per migliaia di euro.