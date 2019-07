Scoperta shock alle prime luci dell'alba di oggi sulla spiaggia di Soverato, in provincia di Catanzaro, in Calabria. I gestori di uno stabilimento balneare del posto hanno rivenuto sulla battigia, davanti alla prima fila di primi ombrelloni, il corpo senza vita di un uomo a loro sconosciuto. L'orribile rinvenimento è avvenuto nella primissima mattinata di martedì mentre su lido erano in corso le quotidiane operazioni prima dell'arrivo di clienti e vacanzieri. A fare la terribile scoperta sarebbero stati gli addetti alle pulizie del lido. È subito scattato l'allarme e i gestori dello stabilimento hanno chiamato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono accorsi sul posto per l'uomo però ormai non c'era più nulla da fare ed hanno solo potuto constatarne il decesso.

Insieme ai sanitari del 118 sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Soverato che hanno subito avviato le indagini per accertare identità della vittima e le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento sono giunti poi anche il medico legale e il magistrato di turno che è stato subito informato. Dai primi accertamenti gli inquirenti tendono a escludere l'ipotesi di un omicidio mentre l'esame medico legale indica come causa della morte una embolia provocata da annegamento. La vittima invece sarebbe un turista straniero, un motociclista di origine britannica di circa cinquanta anni. Il quadro che si va delineando è che possa trattarsi di un tragico annegamento avvenuto dopo che l'uomo aveva deciso di tuffarsi per un bagno in mare nelle prime ore del mattino