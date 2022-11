Orrore a Caltanissetta, dieci cuccioli di cane abbandonati sotto il sole cocente: tutti morti Dieci cuccioli di cane sono stati abbandonati e lasciati a morire in una scatola sotto al sole nella provincia di Caltanissetta. Istituita una taglia di mille euro per chiunque fornisca informazioni sul colpevole.

A cura di Chiara Ammendola

I cuccioli abbandonati in una scatola

Erano chiusi in uno scatolone, probabilmente da giorni, senza cibo né acqua. Sono stati ritrovati così, ormai morti, i dieci cuccioli abbandonati a Borgo Canicassé, una frazione di Caltanissetta. Una scena orribile quella alla quale ha assistito il giovane che, dopo aver notato la scatola ai bordi della strada, ha deciso di avvicinarsi per capire cosa fosse nascosto al suo interno.

Dinanzi ai propri occhi infatti vi erano ormai delle carcasse di quei cuccioli di cane, tranne uno, l'unico superstite che è stato trovato vivo. Per questo il giovane passante ha immediatamente chiesto l'intervento di una volontaria che lo ha raggiunto nei pressi della frazione dove ha soccorso il piccolo animale. Purtroppo però anche per lui non c'è stato nulla da fare.

Il cagnolino infatti è stato portato immediatamente al canile comunale dove è stato affidato ai medici presenti nella struttura che però non sono riusciti a salvarlo: era troppo debilitato e disidratato per poter resistere ancora. Una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità e che ha spinto diverse associazioni ad attivarsi per individuare il colpevole di questo atroce gesto. Il reato di abbandono di animale è infatti punito dall'articolo 727 del codice penale con un anno di carcere e con ammende che arrivano anche a 10 mila euro.

Volontari animalisti accreditati dal Comune di Caltanissetta, le Associazioni Oasi dei Pelosy, WWF Sicilia centrale ed il Gruppo “Randagini sotto un tetto” hanno istituito una taglia di mille euro per chiunque fornisca informazioni utili ad individuare il colpevole e denunciarlo alla Magistratura. Le info possono essere inoltrate, in via del tutto riservata, all’email coordinamento.randagismo@gmail.com