Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana dal 14 al 20 novembre 2022: Ariete e Bilancia al top Ecco qui la classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 14 al 20 novembre 2022. Venere e Mercurio si spostano in Sagittario, così che Ariete, Leone, Sagittario stesso ma anche Bilancia e Acquario, possano tornare a mostrare tutto il loro amore.

La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 novembre 2022, vede la rimonta dei segni di fuoco. Se l'Ariete diventa solo più perfetto di prima, saranno Sagittario e Leone a tirare finalmente un sospiro di sollievo, grazie a Mercurio e Venere che entrano in Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 14 – 20 novembre 2022

Nel frattempo però, per non abbassate la guardia, Marte retrogrado è proprio quadrato a Nettuno. Ancora meno del solito sarà possibile tenere i cervelli e le lingue al loro posto. Qui si parla di rivoluzione!

12. Vergine

Sei irrimediabilmente insofferente questa settimana, come chi sta aspettando da due ore e per pagare una multa per di più. Insomma, mai una gioia. Le relazioni ti danno fastidio come le punture di zanzara e, proprio come gli insetti, pare che quest'anno non accennino a levarsi dai piedi.

11. Pesci

È stato bellissimo amare tutti, ma purtroppo la pacchia è finita, e tu ti richiuderesti volentieri come una fetta di polpettone avanzato nel Tupperware a chiusura emetica da mettere in frigo. Anzi, dato che brontolerai parecchio, la chiusura ermetica è necessaria per non sentirti.

10. Capricorno

Quanto odi le settimane nelle quali ti colgono i ripensamenti. Praticamente c'è un angioletto con la voce di tua mamma e la faccia del tuo commercialista che ti chiedono se sei sicuro di quello che hai fatto e che stai continuando a fare. E tu titubi, e la cosa ti innervosisce parecchio. Sentimenti amorosi temporaneamente disabilitati.

9. Toro

Leggermente il cuoricino si riscalda, ma siamo ancora in una zona termica da allerta neve. Tocca tenere le catene a bordo Toro, che non si sa mai. La tua dolce metà si avvicinerà a te in cerca di baci e coccole, lentamente come con le ciaspole e pronta a darsela a gambe al tuo primo sguardo accigliato.

8. Cancro

Si stava meglio prima, non nc'è che dire. Ma anche adesso non è che ci sia da lamentarsi, solo che tu hai la lacrima facile e la malinconia compresa nel prezzo. Quindi basta solo che il partner ti chiami una volta di meno del solito che nel tuo cervello immagini disastri sentimentali a valanga.

7. Gemelli

È cambiato il vento anche nel tuo cuoricino, e a te tocca uscire con la cerata e le galosce, che pioverà spesso. Da essere bravo a guidare le emozioni altrui come un pilota di formula 1, a far fatica a parcheggiarti sulla faccia anche un sorrisino smilzo. Capita con Venere opposta.

6. Leone

Cervello e cuore si stiracchiano, come chi si è appena svegliato dopo una dodici ore di sonno profondissimo. Ritorni ad avere persino voglia di condividere tutte le tue paturnie con chi ami, e non ti farai pregare per confidarti e farti coccolare. La smetti finalmente di rispondere "gnente" ogni volta che ti chiediamo che cos'hai.

5. Scorpione

I pianeti veloci si spostano in Sagittario, e tu sfoderi tutta la tua rinomatissima gelosia. Che non si osi, non dico fregarti il fidanzato, ma nemmeno il tuo orario preferito, per l'appuntamento con la nail artist. Vuoi avere tutto sotto controllo, e di qualsiasi cosa ti serva almeno un paio di esemplari di scorta.

4. Sagittario

Arrivano Venere e Mercurio come gli zii d'America, con tanto di eredità, e tu saltelli finalmente di gioia. Te lo meritavi eh. Anche il tuo cervello si alza in piedi, pronto a dire la sua dopo essere praticamente andato in letargo.

3. Ariete

Fai tutti contenti, come il vino novello Arietone, e non ti dicono di no manco gli astemi! Sei vivace, leggero e soprattutto inebri le strade come il profumo del vin brulè nei mercatini di Natale. Chi ti ama si sente invaso dal tuo amore, come un dolce dallo zucchero a velo.

2. Acquario

Adesso sì che si ricomincia a ragionare, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ti riscaldi come i piedi sotto le coperte e quando capisci che ti era mancato tutto questo affetto non hai alcuna intenzione di uscirne. Anzi, se ti tocca separarti dalla tua dolce metà, conti le ore per poterla riabbracciare.

1. Bilancia

Sei l'unica baciata sempre dal Sole, come l'equatore, e ti piace moltissimo brillare come la stella cometa anche di notte. Insomma Bilancia, anche sforzandomi (un po' per invidia) non riesco proprio a trovarti un difetto. Sfrutta ancora tutto questo ben di dio di amore che manco Madre Teresa.