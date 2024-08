video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 agosto 2024: Acquario e Leone fanno scintille La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 agosto 2024 vede tanto amore per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) ma dubbi e incertezze ai segni fissi per colpa di Mercurio retrogrado in Leone. Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni e cosa ci riservano gli astri.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 19 al 25 agosto 2024, registreremo ancora una certa confusione per i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Mercurio, infatti, resta retrogrado in Leone e i pensieri difficili, spesso nervosissimi. Marte, Venere, Giove e Saturno se le suonano di santa ragione, e c’é anche la Luna piena lunedì tra Acquario e Leone. Insomma, la pace magari la settimana prossima. Ci auguro di essere in un’isola deserta, o almeno su di una barca in mezzo al mare dove non prende il telefono… per cercare di fare meno danni possibili!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Quali saranno i segni più fortunati per la prossima settimana? Le previsioni astrali dal 19 al 25 agosto 2024 segno per segno:

12. Sagittario

E niente, caro Sagittario, anche questa settimana ci ritroviamo qua, triste come un bambino al quale hanno appena calpestato il castello di sabbia. Nemmeno frugando in fondo alla tua borsa mare riesci a trovare un buon motivo per tirarti su: anche il tuo amato Giove ha abbandonato la missione! Quindi goditi un po’ di malinconia come nei romanzi dell’ottocento.

11. Pesci

Se vi state già lamentando perché questa astrologa sembra proprio avercela con voi quest’estate sappiate che non è colpa dell’astrologa ma che di lamentarvi ne avete tutto il diritto. D’altronde tutti i pianeti allegri, giocosi, leggeri e spensierati se la sono filata via dal vostro segno zodiacale come quando in discoteca accendono le luci nella pista. Non c’era proprio nulla da fare!

10. Vergine

La sicurezza in quello che dici e che fai è talmente superficiale che potrebbe essere paragonata allo strato di cioccolato che ricopre la parte più morbidina del magnum. E se saprai bene giocarti le tue carte e mostrare senza paura il tuo cuoricino di panna pronto a sciogliersi, potresti davvero uscirne alla grande.

9. Gemelli

Il fatto che tu sia qui tra gli ultimi posti della classifica dei segni più fortunati oppure che tu possa stupirmi e sbugiardarmi e scalare fino alla cima, dipende soltanto da te. Marte e Giove sono nel tuo segno zodiacale e pure la Luna piena sembra darti quell’energia sfacciata che ti fa piacere. Le tenerezze però sembrano essere tutte su un altro pianeta e la sicurezza in te stesso è solo apparente.

8. Acquario

A parte il fatto di avere l’impressione di avere l’acqua nel cervello e di sentire i pensieri che galleggiano come braccioli in piscina, per il resto va tutto bene! Il fatto è che con tutte queste energie che ti accendono come il fornelletto da campeggio e una quasi nulla preparazione intellettuale rischi di dire o fare cose delle quali potresti pentirti. Nel giro di pochi minuti! Ci mancava pure la Luna piena nel tuo segno.

7. Leone

Hai come l’impressione che qualcuno osi sfidarti qui, guardarti negli occhi dritto e infuocato e permettersi di criticarti. Probabilmente è tutto soltanto nella tua testa e si chiamano paranoie ma tu non sai proprio come zittirle. Soprattutto con la Luna piena di lunedì ti senti non solo sul piede di guerra ma con tutta l’armatura già imbracciata. Certo, sei proprio sexy.

6. Scorpione

Daje Scorpione che te la stai cavando alla grande soprattutto se pensiamo a come era iniziata questa vacanza. Detto ciò sappi che la Luna piena di lunedì mette proprio in discussione il tuo concetto di eredità personale, quella serie infinita di valori, idee, considerazioni e verità discutibili che ci tieni a lasciare alle persone che ami. Forse dovresti iniziare col dimostrargliele.

5. Bilancia

Sappi, cara Bilancia, che anche se tu ti senti bella come il segno del costume circondato di pelle rosso ketchup, da fuori non si vede proprio per niente… Anzi! Direi proprio che appari sicura, energica, addirittura sportiva. Insomma, non vorrei esagerare con i complimenti ma forse ne hai proprio bisogno. E anche di coccole: ti basterebbe chiederle come la granita al bar.

4. Toro

A parte lunedì che per colpa della Luna piena che ti dà parecchio fastidio sarai morbido come uno scoglio appuntito, per il resto della settimana potremmo continuare a contare su di te come quello che già alle cinque propone un aperitivo sotto all’ombrellone e organizza la serata perché si è sempre più memorabile di quella del giorno prima. Merito del pianeta dell’amore così tanto a tuo favore che ne elargisci in abbondanza a tutti.

3. Ariete

Questa Luna piena sarà soltanto un’occasione in più per uscire dagli schemi, parcheggiare fuori dalle strisce, cantare a squarciagola anche senza sapere le parole. Insomma, tu non hai alcuna intenzione di restare educato e a modino ma piuttosto, qualsiasi sia la tua compagnia, esagerare come stile di vita.

2. Cancro

Per colpa di Marte sarai anche questa settimana disponibile al dialogo come il cartello “non funziona il pos“ nell’unico bar della spiaggia. Però non importa Cancro perché tu saprai farci girare la testa a suon di coccole, baci, grandi dichiarazioni d’amore incurante delle temperature metereologiche e bollentissime. Quindi insomma che si prenda da te tutta la tua dolcezza senza darti fastidio!

1. Capricorno

Quanto ti piace essere qui a dominare la classifica dei segni più fortunati della settimana come se fossi il bagnino sulla sua torretta! Il bello è che se fosse per te andresti a salvare tutti ma solo per il gusto di farti abbracciare, ringraziare, applaudire un po’. Direi di sfruttare senza fare domande questo tuo desiderio di essere buono, anzi buonissimo!