Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 7 al 13 novembre 2022: Vergine e Leone sono intrattabili Siete pronti per la classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022? Ci sarà Luna piena in Toro (con eclissi di Luna). Si prevedono emozioni forti, soprattutto per Leone, Acquario, Toro e Scorpione, segni che non sempre riusciranno a domare tali emozioni.

Nella classifica dei segni fortunati per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 novembre 2022, saranno i segni fissi a sentire un turbamento emotivo da tsunami. Colpa dell'eclissi di Luna dell'8 novembre in Toro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa eclissi di Luna dell'8 novembre renderà ingestibili Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Ma prepariamoci tutti a vivere giornate molto intense, nelle quali tenere a bada emozioni e bisogni sarà molto difficile. Nel frattempo Cancro, Pesci e Scorpione si godono l'amore.

12. Acquario

E’ vero che in questo periodo lodo sempre i tuoi muscolacci e il tuo sex appeal, ma questa settimana ti senti come quando sei in ritardo e la macchina non parte, l’ascensore è rotto e tu ti rovesci anche il caffè sull’unica camicia a disposizione. Insomma, pare che non te ne vada dritta una e l’unica opzione è darti malato.

11.Toro

L’eclissi sembra proprio essere come la domanda trabocchetto del tuo psicologo, quella che ti fa quando tu credevi di aver tutto sotto controllo, e ti smonta invece come fossi un castello di Lego. Ti toccherà prenotare altre 10 sedute e diverse bottiglie di vino coi tuoi amici fidati.

10. Leone

Saturno arriva come la prof di latino a trovare l’errore e a correggerlo senza pietà con la penna rossa. Ti senti perso, come chi si ritrova a fare il compito di matematica pensando ci fosse quello di inglese. Parti proprio dalle basi sbagliate ma è qui che viene fuori la creatività dell’ultimo minuto. Sfruttala!

9. Sagittario

Hai la lacrima facile, come un rubinetto dei bagni pubblici che basta si sfiori per elargire acqua potabile. Senti di aver bisogno di sfogare con le lacrime tutte le emozioni che ribollono là sotto ma che non riesci ad esprimere a parole. Anzi, quando ci provi ti pare di essere emotivo come il bugiardino dell’aspirina.

8. Vergine

La sensazione di non riuscire, come fai di solito, a razionalizzare tutti i pensieri problematici che ti friggono nel cuoricino come i totani nella friggitrice, ti manda ai matti. Il problema non è certo avere cose da sviscerare, quanto piuttosto non avere la testa per farlo. Tocca vivere di istinto e intuito. Ce la farai??

7. Pesci

L’eclissi di Luna ti rimescola il cuore come la pozione nel pentolone della strega. Così, anche se i nervi sono tesi come le corde della lira di Orfeo, tu in fondo sei felice perché sai che stai nuotando nei sentimenti e nelle emozioni, ed è quello che ti piace fare. Ovviamente tutto ciò che è pratico, dal sesso alle bollette, non lo consideri nemmeno.

6. Ariete

Non puoi stare fermo, e se possibile, nemmeno con i pantaloni o il reggiseno allacciati. Insomma, hai bisogno di sfogare tutte le tue energie, molto meglio se in orizzontale. Direi che i tuoi progetti per la settimana sono chiarissimi, vedi di farli sapere per tempo anche al partner, oppure trovatene subito uno nuovo per l’occasione.

5. Bilancia

Ti senti sempre più vogliosa, di sesso ma non solo. Adesso sì che ti sono chiari tutti quei giochetti di sguardi, di chatting e anche di flirting spinto. Hai proprio voglia di ubriacarti: di vino, d’amore e anche di shopping. Le tue famose mezze misure sono solo un pallido ricordo.

4. Gemelli

Se c’è da far lavorare il cervello, tu ti offri subito volontario, e sarai anche disposto a mettere un attimo in stand by la tua leggerezza scanzonata. Il punto è che zitto non ci stai, e questa volta tirerai fuori tutto il tuo desiderio di farti ascoltare, costi quel che costi. Ti senti come un liceale in occupazione dell’aula magna.

3. Capricorno

Questa settimana ti piace come quando fa un caldo anomalo e tu ti fai convincere a fare il bagno in mare, anche fosse novembre. La tua razionalità incrocia le braccia e scuote la testa, ma tu ti senti così follemente innamorato. Che meraviglia!

2. Scorpione

Sei decisamente l’attore protagonista della settimana del film candidato all’oscar. Gli occhi sono tutti puntati su di te, che sai bene di essere sexissimo anche quando scegli di stare nel tavolino all'angolo, da solo col tuo bicchiere di whisky a pensare. Irresistibile davvero grazie a Venere a favore.

1. Cancro

Sembra proprio che tutti attorno a te abbiano scoperto che esiste un mondo di emozioni fortissime nel quale sono scesi finalmente, ma tu ci stai da talmente tanto tempo che ci hai aperto un bar. Insomma, ti senti capito e persino seguito, come si fa con un saggio che dona chicche di benessere spirituale su Instagram.