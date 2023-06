Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 5 all’11 giugno 2023: Ariete e Sagittario imbattibili In questa classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana che va dal 5 all’11 giugno ci sarà una netta divisione: Venere entrando in Leone rende irresistibili i segni di fuoco ma davvero insopportabili i segni fissi come Acquario, Scorpione e Toro.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati per l'oroscopo di questa settimana dal 5 all'11 giugno 2023, anche Venere, pianeta dell'amore, entra nel segno del Leone il che decreta una nettissima linea di demarcazione astrologica.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Andranno benissimo le cose per Leone, Sagittario, Ariete ma anche Gemelli e Bilancia ma decisamente molto meno bene per Scorpione, Acquario e Toro. Quest'ultimo troverà il modo di allietarsi ed alleggerirsi con Giove, pianeta dei vizi.

12. Scorpione

Sei simpatico come il treno in ritardo e la carrozza con l’aria condizionata rotta, tutti insieme. Venere, Marte, Giove e anche Mercurio ti stanno tutti sulle scatole e tu a loro di conseguenza. Per trovare un tuo punto di forza dovremo impegnarci molto e volerti anche molto bene.

11. Acquario

Sei così lento nel pensiero e anche nell’espressione che quando ci parli vorremmo metterti alla velocità x2 come si fa con i messaggi whatsapp che non riteniamo interessanti. Succede anche a te che di solito sei un simpaticone. Adesso non fai ridere nemmeno chi vorrebbe farlo solo per ingraziarti.

10. Toro

Restano solo Mercurio e Giove dalla tua parte e tu hai una parlantina da giornalista al notiziario della radio. Manco ti fermi per respirare, fai tutto in corsa! In compenso i sentimenti li hai messi nella borsa frigo insieme alle birre e lì resteranno per qualche giorno. Sgasatissimi!

9. Pesci

Ti ho messo qui perché la dura legge delle classifiche non permette sfumature ma meritavi di più. Puoi fare ricorso al tar dell’oroscopo! Comunque la parte del martire ti rende ancora più dolce e quindi ti aiuta ad ottenere favori con un solo sguardo da labrador.

8. Vergine

Sei malinconica come un tramonto in riva al lago senza nemmeno un bicchiere di prosecco! Non sei dubbiosa, sia mai, ma l’energia nel portare avanti le tue idee si è spenta come la caldaia di questi tempi. In compenso hai l’aureola come i santi (quasi).

7. Cancro

Non sei molto a tuo agio in questa nuova veste di chi vuole tutto e subito e soprattutto in abbondanza. Pragmatico e concreto così non ti abbiamo mai visto. Questa settimana vai dritto al sodo sia quanto chiedi che quando sogni ad occhi aperti. Il sesso vince sull’amore romantico!

6. Capricorno

Tiri un sospiro di sollievo e finalmente torni invitabile a serate e aperitivi post ufficio. Anzi, questa settimana sei persino simpatico e fai battute che alleggeriscono la tensione in ogni situazione. Mercurio ti alza la palla della trovata ironica e tu schiacci con piacere facendo esplodere risate dappertutto. Devi rifarti dalle settimane scorse.

5. Gemelli

A Saturno gli fai le pernacchie e poi sgommi via in motorino. Ti senti fico come quello che resta imbattuto al calcetto del bar Centrale durante tutta l’estate. Praticamente una leggenda. Ancora la battuta pronta non è scaltra e pimpante come vorresti ma ci stai lavorando, lo so!

4. Bilancia

Sei tornata la migliore amica alla quale chiedere un sincero consiglio di stile o d’amore. Tu fai praticamente del volontariato armocromatico e di stile occupandoti della presenza estetica di chi ami. Vuoi armonia attorno a te e hai un sorriso rassicurante tanto che spesso ti chiederemo di tenerci la manina.

3. Leone

L’amore ti è arrivato addosso come un gavettone per festeggiare il primo giorno di vacanza e tu sei felice di essere miss maglietta bagnata! Hai solo voglia di divertirti e ogni occasione sarà quella giusta per brindare dalle 10 di mattina in poi! So che sfoggerai dei look da immortalare e copiare subito.

2. Sagittario

Sei felice come un ragazzino al suono della campanella dell’ultimo giorno di scuola! Marte e Venere sono a tuo favore e promettono giornate d’amore romantico e focoso insieme, proprio come succede alla colonia estiva! Se c’e un coprifuoco o qualsiasi limite nella tua vita non lo rispetterai di certo!

1. Ariete

Sei qui e ci vorrà del tempo per scacciarti dal primo posto della classifica. Hai le emozioni che perdono il controllo come un gruppo di amiche al karaoke e nessuna vergogna nel lasciarle andare. Anzi! Quanto ti piace sentirti libero come nell’estate della maturità!