Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 maggio al 5 giugno: Ariete e Sagittario super sexy La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno, riserva una sorpresa per i segni di terra. Con Venere che entra in Toro avranno voglia di baci bollenti nonostante le temperature esterne.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022 troviamo i segni di fuoco particolarmente hot. La novità sarà la ritrovata dolcezza dei segni di terra.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Marte è ufficialmente entrato in Ariete già dalla scorsa settimana mentre Venere entra in questi giorni nel segno del Toro. C'è una cosa che voglio segnalarvi però: Marte si congiunge a Giove ai primi gradi dell'Ariete e per questo tenere a freno i segni di fuoco sarà impossibile. Si salvi chi può!

12. Bilancia

Ti senti sfigata e non c’è alcun modo per farti cambiare idea! Hai proprio l’impressione che siano le cacche a correre sotto le tue scarpe e di far uscire in ogni occasione il peggio di te . E' tutta colpa di Marte e Giove entrambi in opposizione che riducono ai minimi storici la tua autostima.

11. Acquario

Se già di solito non sei particolarmente famoso per elargire sguardi comprensivi e fare dichiarazioni d’amore ed amicizia, in questa settimana non ti sforzerai nemmeno nei convenevoli di buona educazione. Tutto quello che ha a che fare con un gesto gentile ti sta sulle palle a prescindere e, se potessi, useresti soltanto il dito medio.

10. Scorpione

Ti chiederai perplesso che cosa sia successo, caro Scorpione! Nel giro di poche ore sei appunto diventato burbero e hai pure perso tutto il tuo sex appeal. Senti come il ticchettio dell’orologio che ti ricorda che ti sei distratto dalla risoluzione di qualcosa che non funziona. C’è da rimetterti subito in moto e, stai tranquillo, non ci sarà nessun desiderio di gozzovigliare che ti possa distrarre.

9. Cancro

Hai il vaffa davvero facilissimo! In compenso però, grazie a Venere a favore, te ne pentirai subito e, grazie a Mercurio, saprai rigirare la situazione a tuo vantaggio. Praticamente un paraculo! Il bello è che ti torna la capacità di fare anche a comando quegli occhi dolci da cucciolo di pastore tedesco davvero irresistibili.

8. Capricorno

Qualsiasi attività che preveda che tu ti alzi anche soltanto dalla sedia già non ti va bene! Sei pronto a godere di tutti gli ozi e i piaceri ma purché almeno tu possa restare comodamente sdraiato. Meglio se siete sdraiati due. In tutti i casi brontolare sarà la cosa che ti verrà meglio.

7. Leone

Prima donna come te in questa settimana nemmeno Moira Orfei che entra nel circo al galoppo di un elefante. Non ci penserai due volte prima di esibirti in qualsiasi dichiarazione e adorerai avere tutti gli occhi puntati addosso. In compenso la tua empatia si è trasferita in Alaska perché qua faceva troppo caldo.

6. Pesci

In effetti potrebbe scocciarti un po’ aver perso quel sex appeal da far concorrenza alle Kardashian. Tuttavia ne hai guadagnato e alla grande quanto a dolcezza e a battiti di ciglia alla Minnie. Anzi, prepara le orecchie perché sarai la più grande raccoglitrice di testimonianze e confidenze sentimentali rilasciate spontaneamente.

5. Sagittario

Adesso sì che, grazie a Marte a tuo favore, sarai pronto a spogliarti come uno che arriva nella piscina comunale con 40 gradi all’ombra e non vede l’ora di fare un tuffo a bomba che schizzi tutti intorno. Anche tu farai lo stesso ma tuffandoti nei sentimenti, nell’amore e soprattutto nel sesso.

4. Gemelli

È un quarto posto di incoraggiamento, caro Gemelli! Più che altro è iniziata la stagione del tuo compleanno e tu resti sempre il miglior festaiolo dello Zodiaco, anche quando hai solamente un Giove e un Marte a sostenerti… Basteranano per farti brindare 48 ore di fila e farti ballare anche sulla scrivania del capo.

3. Vergine

Hai visto dove ti ha piazzato la tua astrologa preferita, cara Verginona? Ti ritroverai nel giro di pochissimi giorni a desiderare degli abbracci lunghissimi senza fare smorfie se l’altra persona è un po’ sudaticcia a causa del caldo elevato. Hai così voglia di scambiarti effusioni che non hai nemmeno paura di essere citata per atti romantici in luogo pubblico.

2. Ariete

Sei tutta baci bollenti e notti infuocate e non soltanto con il frigorifero! Hai tante di quelle energie che le vitamine al massimo le prendi come calmanti. È davvero impossibile starti dietro nemmeno se tu fossi a piedi e noi col monopattino elettrico.

1. Toro

Te lo meriti proprio questo podio della classifica dei segni più fortunati perché questa settimana, con Venere nel tuo segno, sei pronto a farti in quattro per le persone che ami e chiedere qualcosa in cambio che vada oltre il "grazie" ti sembrerebbe uno sgarro alla tua etica dell’amicizia.