Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 novembre al 3 dicembre 2023: Bilancia e Sagittario si contendono la vetta La classifica dei segni più fortunati che va da lunedì 27 novembre 2023 a domenica 3 dicembre 2023 continua a vedere i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) carichi di spirito natalizio. Nell’oroscopo di questa settimana saranno i i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a godersi un Marte molto energico.

La classifica dei segni più fortunati della settimana vede una buona rimonta dei segni di fuoco guidati dal Sagittario, che ospita Sole, Marte e anche Mercurio, almeno fino a venerdì. Intanto la Bilancia continua a tenersi stretta Venere che addolcisce tutti i segni d'aria.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Sagittario e Bilancia al top!

12. Vergine

Pare proprio che tutti ce l’abbiano con te e ti si guardi storto come se ad una cena formale mangiassi il brodino con sonoro risucchio. Insomma non si fa, Verginona. Marte, Saturno e pure la Luna tutti storti ti dicono che è il momento di rallentare e scalare la marcia come quando stai per entrare nel parcheggio sotterraneo del supermercato. Tocca stare attentissimi a non fare la fiancata con gaffes e decisioni prese d’impulso, ok???

11. Pesci

Ci mancava solo questa Luna piena di lunedì a metterti subito in ansia. Tu che sei uno sensibile alle emozioni ti senti agitato come prima dell’esame di maturità senza nemmeno che ci sia qualcuno pronto a brindare per te e con te. Hai le farfalle nello stomaco ma coi crampi proprio. Poi passa, tranquillo.

10. Gemelli

Sembra proprio che qualcuno osi metterti in discussione e tu batti i piedi come i bambini ma a metà del capriccio capisci che non è cosa. Gemelli questa sensazione di fare la pipì fuori dal vaso è fortissima e spesso anche irragionevole. Datti pace.

9. Cancro

E’ rimasta solo Venere a farti sentire simpatico e dolce come la settimana delle tasse e tu in effetti soffri un po' nel percepire che non sei amato incondizionatamente come sempre. Proverai il brivido di essere selettivo anche negli abbracci che dai: non sono mica per tutti!

8. Capricorno

Tu con Venere a sfavore puoi essere in effetti davvero poco elastico. Per usare un eufemismo. Non sposti nemmeno di cinque minuti un appuntamento e nemmeno dietro giustificazione medica. Si fa quel che dici tu e in silenzio, senza protestare. E se hai dubbi (e ne hai) te li tieni nascosti nel cuoricino.

7. Ariete

Non se ne può più di tutte queste lucine natalizie in ogni dove: tu con Venere ancora a sfavorissimo hai la stessa voglia di calore famigliare di Mr Scrooge di Dickens prima che lo spirito del Natale futuro gli venga a far visita in sogno. Sarai l’ultimo a rispondere all’invito per la festa aziendale. E risponderai che hai mal di pancia.

6. Scorpione

Questa è la settimana del calo di tensione emotivo, Scorpione. Come quando arrivano gli acquisti inutili fatti nella febbre da black friday e ti accorgi che hai effettivamente esagerato. Non ti pare? Ecco, adesso stai in detox di spese e anche di sentimenti per una settimana, finché non arriva Venere.

5. Leone

Hai presente quelle macchine perpetue, caro Leone? Quelle fatte di tanti pezzettini che muovendosi si innescano l’un l’altro e che catalizzano l’attenzione di chi le guarda? Ecco, il tuo cervello in questi giorni funzionerà così, con Marte e Mercurio entrambi a tuo favore. Impossibile farti smettere di pensare ma probabilmente non è ancora giunto il momento di mettere nero su bianco un progetto. Stanno ancora progredendo.

4. Toro

Goditi questa settimana nella quale non solo nessuno ti rompe le scatole ma sembra proprio che tutti ti diano continuamente ottimi motivi per festeggiare e rendere speciali momenti di routine. Lo dice persino il tuo psicanalista! E tu di certo con quel Giove che ti accompagna non te lo fai ripetere due volte e viaggi sempre munito di cavatappi pret a porter.

3. Acquario

Puoi rilassarti per qualche giorno Acquario e dato il buonumore (assolutamente non scontato di ‘sti tempi) ti direi di approfittarne per scrivere tutti i bigliettini di Natale, che poi i sentimenti tornano in cantina… E purtroppo non tra le botti di vino rosso. Insomma, esprimi tutte le emozioni che hai prima che se ne vadano di nuovo.

2. Bilancia

Ti sembra di essere in un momento meraviglioso come quando arriva la tredicesima in busta paga ma tu hai già fatto tutti i regali di Natale. Tutto è sotto controllo come piace a te e non hai alcuna intenzione di perderti manco una briciola di dolcezza. Ti si ama!

1. Sagittario

Ci accontenti Sagittario, tutti come il panettone ma senza canditi e con le gocce di cioccolato. Anche chi finge di non apprezzarti un morsetto te lo darà comunque molto volentieri. Perché sei di buon umore, pieno di iniziativa anche la domenica mattina e sexy per di più. Impagabile!